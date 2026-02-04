Sociale

Ma quanto guadagna il mio collega… la domanda domestica che diventa un diritto

Quello che sembrava pettegolezzo diventa un diritto scritto nero su bianco

di Andrea Fiore - 4 Febbraio 2026

«Ma scusa, possibile che tu sia l’unico in quell’ufficio a non farsi valere? Sicuro che i tuoi colleghi non guadagnino più di te?» È una frase che in molte case italiane è rimbalzata almeno una volta, detta con leggerezza o con quel filo di sincerità domestica che non lascia scampo. Per anni, però, la risposta era sempre la stessa: un’alzata di spalle, un «non lo so», un «non si può chiedere». Negli uffici si parlava di tutto — figli, mal di schiena, ferie, perfino vita privata — ma mai di stipendi. Era il grande non detto, il tabù che teneva insieme gerarchie, sospetti e qualche privilegio ben nascosto.

La luce che entra negli uffici

Ora quel silenzio si incrina. Con il nuovo decreto sulla trasparenza retributiva, ogni lavoratore potrà chiedere all’azienda quanto prendono, in media, le persone che svolgono lo stesso ruolo. Non nomi, non buste paga: solo numeri aggregati. Ma basta questo per cambiare molte cose — e forse anche qualche cena.

Le aziende dovranno rispondere per iscritto, entro due mesi, senza formule evasive. Dovranno chiarire comestabiliscono gli stipendi, quali criteri usano per farli crescere, perché certe differenze esistono. È come accendere una luce forte in una stanza rimasta troppo a lungo in penombra. E quando la luce arriva, certe ombre non possono più fingere di essere arredo.

Anche gli annunci di lavoro cambiano: dovranno indicare la retribuzione o almeno una fascia. Nei colloqui non si potrà più chiedere quanto si guadagnava prima, e le aziende dovranno rendere visibili le regole per le progressioni di carriera. Tutto ciò che prima era implicito, ora diventa esplicito. Fine del “vediamo”, fine del “dipende”.

La trasparenza che scardina il tabù

Per le imprese più grandi arriva l’obbligo di pubblicare dati sul divario retributivo tra uomini e donne. Se emerge una differenza non giustificata, scatta un controllo. Non è una punizione: è una richiesta di spiegazioni che finora nessuno era tenuto a dare.

Il punto non è scoprire quanto guadagnano gli altri. È capire se il proprio stipendio è equo. La trasparenza permette di confrontare, e quando si può confrontare, si può anche chiedere un cambiamento. Le aziende temono i nuovi obblighi, ma la chiarezza riduce conflitti e sfiducia. L’opacità, invece, li alimenta.

In Italia il divario salariale resta alto, soprattutto in alcuni settori. Non è un incidente: è un’abitudine. Questa riforma non risolve tutto, ma costringe a guardare i numeri. E guardare i numeri è spesso il primo passo per cambiare.

Il decreto non fa miracoli, ma rompe un tabù. E quel tabù era la parte più pesante. Ora i lavoratori possono chiedere, le aziende devono rispondere, e la trasparenza diventa una pratica normale, non un favore. Una crepa nel muro del silenzio che difficilmente si richiuderà. E forse, alla prossima cena, quella moglie potrà dire: «Vedi? Almeno adesso puoi saperlo davvero.»

Leggi anche: Quando il debito diventa una prigione: a Roma un padre di famiglia ritrova la libertà grazie alla Legge Salva Suicidi