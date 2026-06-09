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Trenitalia-consumatori, via al nuovo protocollo di conciliazione

La firma a Roma: come funziona il nuovo strumento

di Paolo Diacono - 9 Giugno 2026

Siglata l’intesa fra Trenitalia e le associazioni dei consumatori per sanare le controversie senza adire le vie legali. L’intesa è stata sottoscritta ieri a Roma. Al centro c’è la firma del nuovo protocollo di conciliazione paritetica. Si tratta, spiega una nota che arriva da Fs, dell’aggiornamento di uno strumento pensato per offrire ai viaggiatori una via semplice, gratuita e rapida per risolvere eventuali controversie con l’azienda senza avviare un contenzioso giudiziario. La sottoscrizione è avvenuta nella sede di FS al termine di un incontro dedicato al Piano Estate 2026, occasione in cui si è parlato anche di assistenza ai passeggeri, informazione al pubblico e qualità dell’esperienza di viaggio durante i mesi di maggiore mobilità.

Trenitalia-consumatori, c’è l’intesa

A sottoscrivere il protocollo sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Carmelo Calì, Presidente dell’Organo Paritetico di Garanzia, in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori. La conciliazione paritetica è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie che consente di affrontare i reclami in modo alternativo rispetto alle vie legali. In concreto, può essere attivata quando il passeggero, dopo aver presentato un reclamo, non ritiene adeguata la risposta o l’indennizzo ricevuto.

A che serve l’accordo

Con il nuovo accordo coi consumatori, spiegano da Trenitalia, l’azienda “compie un ulteriore passo nel percorso avviato negli anni scorsi con la negoziazione paritetica”. Il protocollo riunisce per la prima volta in un quadro organico l’intero sistema di conciliazione del vettore e si applica a tutti i brand dell’azienda. Cioé a Frecciarossa, Intercity e Regionale. Estendendosi anche ai servizi ferroviari transfrontalieri operati sul territorio italiano. Per i viaggiatori significa poter contare su uno strumento di tutela più uniforme e facilmente accessibile, capace di rafforzare il rapporto di fiducia con l’azienda e di promuovere una gestione delle controversie più rapida ed efficace.