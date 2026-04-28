Attualità

Treno delle Fortezze 2026, il treno storico che trasforma il Friuli in un museo a cielo aperto

In viaggio su un treno storico per scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia

di Gianluca Pascutti - 28 Aprile 2026

Il Treno delle Fortezze 2026 è uno degli eventi più particolari del calendario culturale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un treno storico che, in una sola giornata, collega alcune delle principali località legate alle fortificazioni della regione, trasformando il viaggio stesso in un percorso narrativo tra storia militare, paesaggio e architettura difensiva. Il convoglio è composto da carrozze d’epoca, le classiche vetture anni Trenta note come “Centoporte”, che restituiscono l’atmosfera del viaggio lento e contemplativo, lontano dalla frenesia dell’alta velocità. L’obiettivo non è solo spostare i passeggeri da una città all’altra, ma costruire un’esperienza immersiva che unisce trasporto, visite guidate e racconto storico coordinato. Il Treno delle Fortezze 2026 diventa così un vero e proprio prodotto di turismo culturale, pensato per famiglie, appassionati di storia, fotografi e curiosi.

Le tappe tra castelli, bastioni e memorie di confine

Il percorso del Treno delle Fortezze 2026 attraversa alcune delle aree più simboliche del Friuli Venezia Giulia. Il treno tocca centri come Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine, Gorizia, Redipuglia e Gradisca d’Isonzo, con fermate strategiche che permettono ai viaggiatori di scendere e partecipare a visite guidate organizzate. A Gorizia il fulcro è l’area di Borgo Castello, con il castello che domina la città e racconta secoli di storia di confine. A Gradisca d’Isonzo l’attenzione si concentra sulla sua struttura fortificata, legata alla grande stagione delle architetture difensive rinascimentali. Palmanova, pur non essendo sempre una tappa fisica del viaggio, entra nel racconto come esempio perfetto di città-fortezza a pianta stellare, icona dell’ingegneria militare europea.

Un racconto multimediale tra ingegneria, scienza e strategia

Uno degli elementi distintivi del Treno delle Fortezze 2026 è il concept narrativo che accompagna il viaggio. Il percorso è costruito come una lettura delle fortezze attraverso tre figure chiave, Giulio Savorgnan per Palmanova, Leonardo da Vinci per Gradisca d’Isonzo ed Edmond Halley per Gorizia. Non si tratta di una semplice citazione, ma di un modo per spiegare, con linguaggio accessibile, le logiche ingegneristiche, le scelte strategiche e le innovazioni tecniche che hanno reso queste fortificazioni uniche nel loro genere. Durante il tragitto e nelle soste, i passeggeri vengono guidati in un itinerario che intreccia storia militare, scienza delle fortificazioni, geografia del territorio e memoria dei conflitti che hanno attraversato il confine orientale.

Un evento da non perdere

Il Treno delle Fortezze 2026 è pensato per essere accessibile, il biglietto ha un costo contenuto circa 10€, con riduzioni per bambini e gratuità per i più piccoli senza posto assegnato. Nel prezzo sono incluse le visite guidate e i trasferimenti locali necessari per raggiungere le aree delle fortezze dalle stazioni. La formula è quella del turismo lento, una giornata intera dedicata a scoprire il Friuli Venezia Giulia da un punto di vista diverso, con tempi dilatati, soste ragionate e un forte contenuto culturale. Per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dai circuiti di massa ma con un alto livello di cura e di contenuti, il Treno delle Fortezze 2026 è un appuntamento che merita di essere segnato in agenda.