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Arsia, la tragedia dimenticata che oggi torna nella memoria nazionale

Arsia non è più la tragedia dimenticata è finalmente, parte della memoria ufficiale della Repubblica.

di Gianluca Pascutti - 17 Marzo 2026

Per decenni la strage di Arsia è rimasta una ferita silenziosa, quasi invisibile nella memoria collettiva italiana. Il 28 febbraio 1940, nella miniera carbonifera dell’allora territorio italiano in Istria, un’esplosione devastante uccise 185 minatori e ne intossicò oltre un centinaio. Una delle più gravi tragedie del lavoro nella storia del Paese, eppure per lungo tempo relegata ai margini del racconto pubblico. Oggi, però, qualcosa sta cambiando.

Perché se ne parla adesso

La nuova attenzione nasce dal gesto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito la Stella al Merito del Lavoro alla memoria dei 185 minatori caduti. È il primo riconoscimento ufficiale dopo 86 anni, un atto che restituisce dignità a uomini rimasti troppo a lungo senza un tributo istituzionale. Il decreto, controfirmato dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone, ha riaperto un capitolo storico rimasto in ombra, riportando Arsia al centro del dibattito pubblico e delle commemorazioni ufficiali.

La tragedia del 1940

Alle prime ore del mattino, una miscela letale di polveri di carbone e gas esplose nei livelli più profondi della miniera. L’onda d’urto attraversò le gallerie, trasformandole in camere di fumo e ossido di carbonio. Molti minatori morirono all’istante, altri tentarono di risalire verso la superficie ma furono sopraffatti dai gas. Tra le vittime c’erano italiani, croati e sloveni, una comunità operaia multietnica unita dalla stessa fatica e dallo stesso destino.

Arsia e Marcinelle

Per decenni, quando si parlava di tragedie minerarie, l’Italia ricordava soprattutto Marcinelle, l’incendio del 1956 in Belgio che costò la vita a 262 lavoratori, molti dei quali italiani. Arsia, pur essendo avvenuta su territorio italiano e con un numero altissimo di vittime, è rimasta invece in secondo piano. Le ragioni sono molteplici: il contesto bellico, la perdita dell’Istria dopo la guerra, la complessità politica del dopoguerra e la mancanza di un riconoscimento ufficiale.

Oggi, grazie al gesto del Presidente della Repubblica, questo squilibrio si sta finalmente correggendo. Arsia entra nel perimetro della memoria nazionale, non più come nota a margine, ma come tragedia fondativa della storia del lavoro italiano.

Un nuovo capitolo della memoria del lavoro

Le cerimonie di questi giorni a Gorizia, Trieste e Rasa (Arsia) segnano un passaggio simbolico. La tragedia non è più solo un ricordo locale, ma un patrimonio condiviso. Il conferimento della Stella al Merito del Lavoro non è soltanto un atto formale, è un gesto che riconsegna ai familiari, alle comunità e al Paese intero una storia che meritava di essere raccontata e onorata.