Esteri

Trump annuncia: “Messo fine alla guerra con l’Iran, non avranno nucelare. Accordo a breve”

Bloccati i raid nella notte, mentre a Hormuz resta "pienamente in vigore" il blocco navale

di Eleonora Ciaffoloni - 12 Giugno 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sulla piattaforma Truth di aver raggiunto un accordo con l’Iran per la fine della guerra, e di aver annullato i raid di questa notte: “Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader”, aggiunge poi dallo Studio Ovale. Subito dopo, spiega “riaprirà anche lo Stretto di Hormuz”, dove nel frattempo “resta pienamente in vigore” il blocco navale.

L’annuncio di Trump e l’accordo con l’Iran: cosa è successo

Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato la condizione principale richiesta da Washington: rinunciare definitivamente allo sviluppo di armi nucleari. Tuttavia, sul fronte iraniano, la reazione è stata inizialmente contraddittoria. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno prima smentito l’esistenza di un accordo. Salvo poi sostenere che il testo in discussione corrisponderebbe alla proposta avanzata da Teheran. Resta ora da attendere il via libera definitivo della Guida Suprema Ali Khamenei, anche se Trump ha affermato di ritenere che l’intesa abbia già ricevuto il suo assenso.

Gli effetti sulla guerra in Libano

Il presidente americano ha inoltre dichiarato di aver avuto colloqui con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader regionali. Israele, pur non essendo parte diretta dell’intesa, avrebbe espresso apprezzamento per il ruolo svolto da Washington.

Secondo alcune fonti mediorientali, l’accordo potrebbe avere effetti anche sul conflitto in Libano. Il quotidiano Al-Akhbar sostiene infatti che l’intesa includerebbe la cessazione delle operazioni israeliane contro Hezbollah e un graduale ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate nel sud del Paese.

Nel frattempo, la situazione nello Stretto di Hormuz rimane delicata. Media internazionali riferiscono che forze statunitensi avrebbero abbattuto due droni iraniani dopo un presunto tentativo di colpire navi commerciali. Nonostante le tensioni, il traffico marittimo nella strategica via d’acqua continua regolarmente.