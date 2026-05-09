Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Trump: bello se cessate il fuoco tra Russia e Ucraina si estendesse

"Disposto a inviare negoziatori a Mosca"

di Askanews -

Roma, 9 mag. (askanews) – Donald Trump ha parlato di una possibile estensione del cessate il fuoco di tre giorni, da sabato a lunedì, in Ucraina e ha affermato che sarebbe disposto a inviare negoziatori a Mosca per aiutare a risolvere il conflitto. Parlando con i giornalisti a Washington prima di partire ha dichiarato:

“L’ho chiesto. E il presidente Putin ha acconsentito. Anche il presidente Zelensky ha acconsentito, entrambi senza esitazioni. E avremo un breve periodo di tempo in cui non uccideranno persone – ha affermato – È un’ottima cosa. Hanno anche accettato di restituire 1.000 prigionieri da ciascuna parte. Quindi, trasferiranno quasi immediatamente 1.000 prigionieri da ciascuna parte. È un’ottima cosa. Mi piacerebbe vedere una proroga significativa”, ha detto prima di lasciare la Casa bianca per il suo Golf Club in Virginia.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news