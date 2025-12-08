Esteri

Trump deluso da Zelensky: “Non ha letto la mia proposta”

E intanto sette Paesi Ue rilanciano sulla proposta degli asset russi

di Cristiana Flaminio - 8 Dicembre 2025

Donald Trump è profondamente deluso, di nuovo, dal leader ucraino Volodymir Zelensky. Il presidente Usa morde il freno. Non gli va giù che Zelensky continui a cincischiare sulla proposta di pace relativa al conflitto con la Russia. Ci sono tante dinamiche in gioco. Trump lo sa che una di queste passa, chiaramente, dall’Europa e dalla sua Volenterosa attitudine a proseguire il conflitto che insanguina ormai da tempo il confine orientale del Vecchio Continente.

Il presidente americano s’è detto deluso “dal fatto che il presidente Zelensky non ha ancora letto la proposta di poche ore fa”. Ma non è tutto, per Trump “il suo entourage la adora”, riferendosi alla bozza di accordo “ma lui no”. Non è mica una novità che Zelensky, pronto al tutto per tutto, prima di dire sì a Trump voglia attendere l’esito dell’incontro che si terrà oggi a Londra. Dove sarà ricevuto dal primo ministro Keir Starmer insieme al presidente francese Emmanuel Macrone al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

L’Ue punta (ancora) sugli asset russi

Intanto, mentre Trump si dice deluso da Zelensky, alcuni Paesi Ue hanno compiuto un altro passo verso la proposta, spinosa, della Commissione relativa all’utilizzo degli asset russi. Si tratta di Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Che in una dichiarazione congiunta firmata dai rappresentanti politici e indirizzata al Consiglio d’Europa e alla stessa Commissione hanno ribadito il loro sostegno alla proposta e chiedono di sveltire i tempi per concedere i fondi a Kiev. Proposta su cui, va ricordato, è già giunto il “veto” americano.