Esteri

Trump, l’accordo di pace in Ucraina “è questione di settimane”

I nodi dell'intesa, la posizione dell'Ue. E Macron chiama i Volenterosi

di Cristiana Flaminio - 29 Dicembre 2025

Secondo Donald Trump ci vorranno un paio di settimane perché si arrivi a un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato il presidente Usa al termine dell’incontro a Mar-a-Lago con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato, per l’inizio di gennaio, una nuova riunione della Coalizione dei Volenterosi. L’intesa è ancora lontana ma Trump è più ottimista: “Abbiamo fatto molti progressi”.

Trump e l’accordo di pace sull’Ucraina

“Ci vorrà del tempo”, ha ammesso il presidente Usa. Che ha spiegato lo stato dell’arte sulla trattativa. “Vediamo se riusciremo ad arrivare a un accordo, ma siamo molto vicini”. Uno dei nodi in via di risoluzione riguarda la centrale nucleare di Zaporizhzhya. “Putin sta effettivamente collaborando con l’Ucraina per riaprire l’impianto – ha detto Trump – È un grande passo, quando non sta bombardando quella centrale”. Da Mosca, poi, sarebbero attese circa una “decina di clausole” affinché la bozza a cui si starebbe lavorando trovi l’ok da parte del Cremlino.

Il ruolo dell’Europa

Bruxelles sarà della partita. Washington ha ribadito che, a gennaio, ci sarà un incontro che a questo punto appare decisivo. Al tavolo ci saranno proprio Europa e Stati Uniti. L’obiettivo, entro un paio di settimane, è giungere a un accordo di pace sull’Ucraina cosa a cui Trump tiene davvero molto. Macron si è già portato avanti. I Volenterosi, ha riferito l’inquilino dell’Eliseo, si incontreranno già a gennaio per stabilire una linea comune. All’ipotesi della pace, che pure sarebbe sottoposta a un sistema di garanzie atte a difendere l’Ucraina con una forza da quasi 800mila soldati, si guarda ora con rinnovato ottimismo.