Esteri

Trump: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”

di Redazione L'Identità - 17 Aprile 2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a far discutere con una serie di dichiarazioni pubblicate sul social Truth, toccando diversi temi di politica internazionale e rapporti diplomatici, tra i “temi” toccati, c’è anche l’Italia.

Trump, la critica all’Italia e il messaggio su Truth

In uno dei suoi interventi, Trump ha criticato apertamente l’Italia, condividendo un articolo del The Guardian datato 31 marzo, in cui si afferma che il governo italiano avrebbe negato l’utilizzo di una base in Sicilia agli aerei americani destinati al trasporto di armi nel contesto della guerra in Iran. Commentando la notizia, il presidente ha adottato toni duri: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”, lasciando intendere possibili ripercussioni nei rapporti tra i due Paesi.

Trump si è espresso anche su questioni religiose e diplomatiche, affrontando il tema del suo rapporto con Papa Leone XIV. Ha ribadito di avere pieno diritto di non condividere le posizioni del Pontefice, pur riconoscendo la libertà di quest’ultimo di esprimersi. Secondo il presidente, non sarebbe necessario organizzare un incontro chiarificatore per risolvere eventuali divergenze.

Sul fronte mediorientale, Trump ha dichiarato, citando quanto riportato dal The Wall Street Journal, che l’Iran avrebbe accettato di consegnare il proprio uranio arricchito. Ha inoltre sottolineato di essere pronto a recarsi a Islamabad qualora ciò fosse utile per favorire un accordo tra le parti coinvolte. Il presidente si è detto fiducioso: secondo lui, un’intesa con Teheran è “molto probabile” e potrebbe risultare vantaggiosa.

Infine, Trump ha commentato la situazione tra Israele e Libano, facendo riferimento al cessate il fuoco in corso. In particolare, ha rivolto un appello al gruppo Hezbollah, auspicando che mantenga un comportamento responsabile durante questa fase delicata.