Esteri

Trump promette ma ha ancora tre nodi da sciogliere

Un ennesimo annuncio che si scontra con una realtà diplomatica ancora complessa e piena di ostacoli

di Angelo Vitale - 9 Giugno 2026

Trump promette un accordo entro tre giorni, ma sul tavolo restano Hormuz, Hezbollah e le sanzioni. Il presidente Usa assicura che una svolta è vicina. Secondo lui, Israele e Iran sarebbero ormai a un passo da un’intesa e un accordo potrebbe arrivare nel giro di “due o tre giorni”. Un annuncio che si scontra con una realtà diplomatica ancora complessa e piena di ostacoli.

Washington spera

Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre proseguono i contatti tra Washington, Gerusalemme e Teheran. Tuttavia, dietro l’ottimismo della Casa Bianca, restano aperti dossier che potrebbero rallentare o addirittura bloccare una soluzione definitiva.

Cosa ha detto Trump

Nelle ultime ore Trump promette che le parti stanno lavorando a un cessate il fuoco stabile e che i negoziati sarebbero entrati nella fase conclusiva. Il presidente americano ha parlato di progressi significativi e di un’intesa che potrebbe essere formalizzata nel giro di pochi giorni.

L’obiettivo dichiarato della Casa Bianca è consolidare la tregua raggiunta nelle scorse settimane ed evitare una nuova escalation che rischierebbe di coinvolgere l’intera regione mediorientale.

Il vero nodo è lo Stretto di Hormuz

Al di là delle dichiarazioni politiche, uno dei punti più delicati riguarda la sicurezza dello Stretto di Hormuz, il corridoio marittimo attraverso cui transita una quota rilevante del commercio energetico mondiale.

Washington chiede garanzie sulla libera navigazione e sulla sicurezza delle petroliere. L’Iran considera invece Hormuz una leva strategica fondamentale e non intende rinunciare facilmente al proprio potere di influenza nell’area. Per gli osservatori internazionali, è proprio questo uno dei dossier più urgenti dell’intera trattativa.

Hezbollah resta la mina sul percorso della pace

Un secondo fronte riguarda il Libano e il ruolo di Hezbollah. Israele continua a considerare il movimento sciita sostenuto dall’Iran una minaccia diretta alla propria sicurezza e non vuole limitare la propria capacità di intervento contro le sue infrastrutture militari. Teheran, al contrario, chiede la cessazione delle operazioni israeliane contro il suo principale alleato regionale.

Il futuro dell’accordo dipenderà in larga parte dalla gestione di questo equilibrio. Anche con una tregua tra Israele e Iran, il rischio di una nuova crisi attraverso il fronte libanese rimane elevato.

La questione economica: sanzioni e fondi congelati

Sul tavolo c’è poi il tema delle sanzioni. L’Iran punta a ottenere benefici economici concreti attraverso l’alleggerimento delle restrizioni finanziarie e lo sblocco di fondi congelati all’estero. Gli Stati Uniti, invece, mantengono una posizione prudente e intendono subordinare qualsiasi concessione a garanzie politiche e di sicurezza.

È uno degli aspetti più sensibili del negoziato, perché rappresenta il principale incentivo che Teheran potrebbe ottenere da un eventuale accordo.

La fiducia continua a mancare

Oltre agli aspetti militari ed economici, resta il problema della fiducia reciproca.

Le autorità iraniane accusano Washington di modificare continuamente le condizioni del negoziato. Gli Stati Uniti ritengono invece che Teheran stia cercando di guadagnare tempo senza assumere impegni definitivi. Questa diffidenza reciproca continua a pesare sulle trattative e rende difficile prevedere una chiusura rapida del dossier.

Accordo possibile, ma la strada è ancora in salita

Trump promette che i negoziati sono entrati in una fase decisiva. Tuttavia, le questioni legate allo Stretto di Hormuz, al ruolo di Hezbollah, alle sanzioni economiche e alle garanzie reciproche restano tutt’altro che risolte.

Per questo motivo, d’obbligo una ulteriore cautela. Un annuncio politico potrebbe arrivare davvero entro pochi giorni, ma trasformarlo in un accordo stabile e duraturo richiederà probabilmente molto più tempo delle 72 ore indicate dalla Casa Bianca.