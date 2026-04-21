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“Trump soffre di instabilità mentale”

Le accuse dal presidente del Nicaragua Ortega: "Non è nel pieno del sue facoltà mentali"

di Paolo Diacono - 21 Aprile 2026

Donald Trump soffre di “instabilità mentale”. Almeno secondo le accuse che piovono in capo all’inquilino della Casa Bianca da Daniel Ortega, presidente del Nicaragua. Secondo Ortega, evidentemente, solo una persona con poco equilibrio avrebbe scatenato la guerra in Iran che sta sortendo effetti negativi in tutto il mondo. Dal Medio Oriente fino agli equilibri globali messi a serissimo rischio da quanto sta succedendo tra Hormuz e Golfo Persico.

Trump “instabilità mentale”

“La guerra condotta in questo modo dal presidente americano è tipica di qualcuno che ha perso la testa e pensa di poter commettere qualsiasi atto, qualsiasi crudeltà”, ha dichiarato Ortega durante una cerimonia a Managua trasmessa lunedì dai media statali. Il presidente che ha un passato da guerrigliero comunista parla del “nemico” americano senza badare troppo a moderare i toni. “È un problema, diciamolo chiaramente, di instabilità mentale”, per Trump secondo Ortega. Che prosegue: “Come diciamo qui, non è nel pieno delle sue facoltà mentali”.

I meme messianici e le accuse dal Nicaragua

“Ha pubblicato una sua foto vestito da Cristo, mentre compiva guarigioni. Quante persone ha guarito davvero? Il popolo americano e il popolo del mondo lo riterranno responsabile di quante persone ha ucciso”, ha tuonato Ortega che ribadisce la sua “diagnosi”. Per Trump sarebbe quella di instabilità mentale. Chiaramente è un’accusa che è prima politica e non certo sanitaria. Il Nicaragua rappresenta, con Cuba e dopo il regime change in Venezuela, uno degli ultimi “baluardi” di estrema sinistra nell’area dell’America Latina.