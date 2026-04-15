Esteri

Turchia: sparatoria in scuola nel sud, 4 morti e 20 feriti

Il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e si sarebbe tolto la vita dopo l'attacco

di Ernesto Ferrante - 15 Aprile 2026

È di almeno quattro morti e una ventina di feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola media di Kahramanmaras, nel sud della Turchia. Le cifre del nuovo bagno di sangue sono state confermate dalle autorità, secondo quanto riferisce il giornale turco Daily Sabah. Tutto è avvenuto alla Aysel Calık Middle School nel distretto di Onikisubat. Tre studenti che sarebbero stati uccisi insieme una persona tra i docenti.

Il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e si sarebbe tolto la vita dopo l’attacco in cui avrebbe utilizzato cinque armi da fuoco. In arrivo nella zona il ministro dell’Istruzione, Yusuf Tekin.

Le sinistre analogie con l’assalto di ieri in un’altra scuola

La notizia arriva all’indomani della sparatoria avvenuta in una scuola superiore a Sanliurfa, non molto distante da Kahramanmaras. Anche in questo caso l’assalitore, che in passato aveva studiato nell’istituto, si è poi tolto la vita.