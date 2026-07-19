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Turismo religioso, al via i Cammini di Francesco e Giovanni Paolo II

di Italpress - 19 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione delle celebrazioni per gli Ottocento anni dal transito di San Francesco, stiamo lavorando al lancio e alla promozione, in Italia e nel mondo, del Cammino di Francesco e dei cammini spirituali d’Italia: una rete di 30 mila chilometri di tracciati, destinata a diventare un grande attrattore turistico. Il prossimo 30 luglio sarà annunciata ufficialmente la nascita de “Il Cammino di Francesco – il Cammino del Sole”, accompagnata da una strategia integrata di comunicazione con le Regioni coinvolte nell’unificazione del percorso, realizzata dal Ministero nell’ambito dell’associazione ‘Vie e Cammini di Francesco’”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in audizione a Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria presso l’Aula della Commissione Politiche Ue del Senato.

“Il 16 ottobre al Ttg di Rimini, insieme al Segretario di Stato presso il Ministero dello Sport e del Turismo della Repubblica di Polonia, Ireneusz Ras, lanceremo il Cammino di Giovanni Paolo: un progetto condiviso tra Italia e Polonia per valorizzare, in chiave culturale, religiosa e turistica, i luoghi legati alla vita e ai percorsi reali di Papa Wojtyla. Lo inseriremo nella strategia del Ministero sui cammini spirituali, accanto al Cammino di Francesco, con l’obiettivo di promuovere turismo lento, borghi, aree interne e territori meno conosciuti, offrendo una risposta italiana al modello del Cammino di Santiago. Il lancio nella data dell’elezione al pontificato rafforza il valore simbolico dell’iniziativa”, ha aggiunto Mazzi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).