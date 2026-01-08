Attualità

Tyrrhenian Link, completato il collegamento Sicilia-Sardegna

L'annuncio di Terna: inizia a prendere forma l'infrastruttura che connetterà l'Italia all'energia

di Pietro Pertosa - 8 Gennaio 2026

Prende forma il Tyrrhenian Link: completata la posa del primo cavo sottomarino dell’infrastruttura che unirà le reti energetiche di Sicilia e Sardegna. L’annuncio è arrivato direttamente da Terna che, nella giornata di ieri, ha dato, insieme alla notizia, anche i numeri di un’opera che ambisce a battere diversi record. Primo tra tutti, quello della profondità. Il cavo tra Sicilia e Sardegna, infatti, è stato depositato a una profondità di 2.510 metri. Un vero e proprio primato mondiale per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare. Complessivamente, sono stati srotolati e messi a sistema (finora) ben 480 chilometri di cavi. Poco più della metà dei 970 complessivi che comporranno l’infrastruttura dal valore di ben 3,7 miliardi di euro.

Tyrrhenian Link, chiuso il collegamento Sicilia-Sardegna

E che uniranno i due capi del Tyrrhenian Link da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo a Terra Mala, nel Cagliaritano. La posa dei cavi, come fanno sapere da Terna, è avvenuta in due fasi: la prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre. Le attività si sono concluse al largo della costa sarda di Quartu Sant’Elena nel Cagliaritano a bordo della nave Aurora di Nexans, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di collegamento via cavo. Adesso, dopo aver collegato Sicilia e Sardegna toccherà dipanare l’ultimo cavo, dalla Sicilia alla Campania. Dopo di che l’opera sarà conclusa. La fine dei lavori è prevista per il 2028.