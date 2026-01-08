Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Tyrrhenian Link, completato il collegamento Sicilia-Sardegna

L'annuncio di Terna: inizia a prendere forma l'infrastruttura che connetterà l'Italia all'energia

di Pietro Pertosa -

Prende forma il Tyrrhenian Link: completata la posa del primo cavo sottomarino dell’infrastruttura che unirà le reti energetiche di Sicilia e Sardegna. L’annuncio è arrivato direttamente da Terna che, nella giornata di ieri, ha dato, insieme alla notizia, anche i numeri di un’opera che ambisce a battere diversi record. Primo tra tutti, quello della profondità. Il cavo tra Sicilia e Sardegna, infatti, è stato depositato a una profondità di 2.510 metri. Un vero e proprio primato mondiale per un elettrodotto in corrente continua ad alta tensione posato in mare. Complessivamente, sono stati srotolati e messi a sistema (finora) ben 480 chilometri di cavi. Poco più della metà dei 970 complessivi che comporranno l’infrastruttura dal valore di ben 3,7 miliardi di euro.

E che uniranno i due capi del Tyrrhenian Link da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo a Terra Mala, nel Cagliaritano. La posa dei cavi, come fanno sapere da Terna, è avvenuta in due fasi: la prima, di 200 km, conclusa a settembre; la seconda, di 280 km, avviata a fine novembre. Le attività si sono concluse al largo della costa sarda di Quartu Sant’Elena nel Cagliaritano a bordo della nave Aurora di Nexans, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di collegamento via cavo. Adesso, dopo aver collegato Sicilia e Sardegna toccherà dipanare l’ultimo cavo, dalla Sicilia alla Campania. Dopo di che l’opera sarà conclusa. La fine dei lavori è prevista per il 2028.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news