Cronaca

Uccide il prete, lo crocifigge al muro e gli mette una corona di spine in testa

L’omicidio avvenuto ad aprile 2025 torna alle cronache dopo la confessione pubblica dell’omicida nella prima udienza.

di Marzio Amoroso - 14 Marzo 2026

La confessione della crocifissione del prete, durante la prima udienza di Adam Christopher Sheafe, 51 anni, ha riportato l’attenzione nazionale su un episodio di violenza estrema che ha colpito la piccola comunità di New River, in Arizona. La vittima è il pastore protestante William “Bill” Schonemann, settantaseienne, figura molto conosciuta e rispettata nella zona. Il suo corpo è stato trovato nella camera da letto. Disposto in una postura che richiamava esplicitamente la crocifissione, con una corona di spine collocata sul capo. Una messa in scena che gli investigatori hanno definito “rituale” e “simbolicamente mirata”. Questo dettaglio che ha immediatamente orientato le indagini verso un movente di natura religiosa estremista.

Un delitto pianificato

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità della contea di Maricopa, Sheafe avrebbe agito con premeditazione, scegliendo la vittima e studiando la modalità dell’omicidio per conferire al gesto un significato simbolico. La scoperta del corpo del prete è avvenuta dopo che alcuni membri della comunità, preoccupati per l’assenza del pastore, avevano richiesto un controllo di benessere. Gli agenti intervenuti hanno trovato una scena che, per la sua teatralità e crudeltà, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla stabilità mentale e sulle convinzioni religiose dell’indagato.

La confessione e il movente

Sheafe non ha negato le proprie responsabilità. In un’intervista rilasciata dal carcere e nelle prime dichiarazioni in aula, ha ammesso l’omicidio e ha affermato di aver pianificato una serie di attacchi contro altri leader cristiani in diversi stati americani. Le sue parole hanno confermato la natura ideologica del gesto, inserito in una visione distorta e radicalizzata della simbologia cristiana. Gli inquirenti parlano di un progetto che avrebbe potuto coinvolgere almeno dieci stati, con un numero imprecisato di potenziali vittime.

Il quadro giudiziario

Sul piano giudiziario, Sheafe è stato estradato a Phoenix e formalmente incriminato per omicidio di primo grado. In aula ha dichiarato di non voler contestare le accuse, chiedendo una condanna immediata e sostenendo di essere pienamente consapevole delle proprie azioni. La procura ha definito il caso uno dei più inquietanti degli ultimi anni, sia per la brutalità del gesto sia per la sua dimensione simbolica.

Un’intera comunità sotto shock

La comunità di New River, profondamente legata alla figura di Pastor Bill, è stata travolta dallo shock. Schonemann era considerato un punto di riferimento, un uomo di dialogo e di servizio. La violenza della sua morte, unita alla scelta di una messa in scena che richiama la Passione di Cristo, ha amplificato l’impatto emotivo e ha trasformato il caso in un simbolo delle derive estreme che possono nascere da forme di radicalizzazione individuale.

L’omicidio del prete William Schonemann apre interrogativi più ampi sulla vulnerabilità delle figure pastorali in contesti rurali, sulla diffusione di ideologie religiose devianti e sulla difficoltà di intercettare segnali di fanatismo isolato prima che degenerino in violenza.