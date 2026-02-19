Torino

Disordini durante i cortei: arresti domiciliari e obblighi di firma per 18 attivisti pro Pal

di Redazione - 19 Febbraio 2026

Dopo le indagini della Polizia di Stato di Torino, coordinate dalla Procura, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo ha disposto 18 misure cautelari tra le quali alcuni arresti nei confronti di altrettanti militanti dell’area antagonista (11 uomini e 7 donne). Si tratta di 5 arresti domiciliari, 12 obblighi di firma quotidiani e un divieto di dimora nel Comune di Torino. I reati contestati sono danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina.

Il primo episodio riguarda la manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla del 24 settembre. Quel giorno circa 1.500 persone si sono radunate in piazza Castello e hanno sfilato fino alla stazione di Porta Susa. Qui un gruppo di circa 700 manifestanti ha forzato un accesso, è entrato nello scalo ferroviario e ha occupato i binari per circa un’ora e venti minuti, bloccando la circolazione dei treni.

Un secondo episodio risale al 2 ottobre. Al mattino una trentina di attivisti ha raggiunto in bicicletta l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle, ha tagliato la recinzione ed è entrata nell’area aeroportuale, provocando la sospensione dei voli per circa mezz’ora.

La sera stessa si è svolto un corteo di circa 10.000 persone che, dopo aver attraversato il centro, ha raggiunto le OGR, dove il giorno successivo era prevista, nell’ambito dell’Italian Tech Week, la partecipazione del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Alcuni manifestanti hanno scavalcato e aperto i cancelli permettendo ad altri di entrare. All’interno sono stati danneggiati arredi, monitor, vetrate e quattro auto Stellantis; gli addetti alla sicurezza sono stati spintonati e strattonati. Durante l’intervento del Reparto Mobile per allontanare i presenti, due agenti sono rimasti feriti (10 giorni di prognosi) dopo il lancio di un’anguria da un corridoio sopraelevato.

Il 3 ottobre, nell’ambito della mobilitazione contro l’Italian Tech Week, circa 1.300 attivisti hanno sfilato attorno alle OGR tentando più volte di entrare e lanciando oggetti contro le forze dell’ordine. Il gruppo si è poi spostato davanti alla sede di Leonardo in corso Francia, dove sono stati lanciati bottiglie e pietre contro gli agenti: sei operatori del Reparto Mobile sono rimasti feriti (prognosi fino a 30 giorni) e sono state danneggiate alcune auto dei dipendenti nel parcheggio.

Un altro episodio riguarda l’irruzione nella sede della Città Metropolitana di Torino il 14 novembre, al termine del corteo “No Meloni Day”. Alcuni manifestanti hanno tentato di entrare dal passo carraio che conduce al garage, colpendo gli agenti con calci, aste di bandiera e oggetti vari, tra cui sellini di bicicletta ed un estintore, il cui contenuto era stato spruzzato contro la polizia. Nove operatori sono rimasti feriti (7 giorni di prognosi). Per questi fatti era già stato arrestato in flagranza differita uno dei partecipanti.

L’ultimo episodio contestato riguarda l’ingresso nella sede del quotidiano “La Stampa” il 28 novembre, al termine del corteo per lo sciopero generale. Circa 80 persone hanno scavalcato i cancelli ed entrato nell’edificio, danneggiando porte e una telecamera di sorveglianza e lasciando scritte sui muri.

Grazie agli elementi raccolti dalla Digos di Torino sono stati denunciati diversi presunti responsabili. Sono state inoltre eseguite 21 perquisizioni domiciliari, a cui se ne sono aggiunte altre tre, anche di tipo informatico, con il supporto del Centro operativo per la sicurezza cibernetica.

