Cronaca

Uccisa in strada a Vignale: perché il Codice Rosso non è servito?

Accoltellata alla gola, fermato l'ex convivente

di Angelo Vitale - 20 Aprile 2026

Orrore a Vignale Monferrato: uccisa in strada a coltellate. Perché il “Codice Rosso” non è bastato? L’ennesimo femminicidio scuote la provincia di Alessandria, trasformando il lunedì pomeriggio di Vignale Monferrato in una scena del crimine.

Accoltellata per strada: cosa è accaduto

Una donna di 53 anni è stata uccisa brutalmente in pieno centro, colpita alla gola da una coltellata mentre si trovava in Piazza Italia. Nonostante l’intervento immediato del 118 da Casale Monferrato, per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’aggressione.

Fermato l’ex convivente: un killer senza “precedenti”

I carabinieri hanno già fermato il presunto omicida: si tratta dell’ex convivente di 57 anni. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato dalla Procura di Vercelli, competente sul territorio.

Un dettaglio inquietante emerge dalle prime indagini: a carico del cinquantasettenne non risultavano denunce pregresse o segnalazioni per reati da “codice rosso”.

Un’Italia che non riesce a fermare la scia di sangue

L’episodio si inserisce in un quadro nazionale drammatico. Questo nuovo caso ad Alessandria riaccende il dibattito sulla prevenzione: come intercettare la violenza quando non ci sono segnali premonitori o denunce formali? La comunità locale, meno di mille abitanti, è sotto shock per un atto di violenza esploso in un contesto apparentemente privo di allarmi giudiziari.

Il paradosso della prevenzione: l’interrogativo sociale

Il fatto che non vi fossero denunce precedenti apre un interrogativo angosciante: gli strumenti normativi attuali sono sufficienti a proteggere le donne dai cosiddetti “insospettabili”? Se la legge agisce sulla base di minacce manifeste, il caso di Vignale dimostra che esiste una zona grigia di violenza sommersa o improvvisa che sfugge a ogni radar. La sfida non è solo legale, ma culturale: occorre capire cosa accade prima che la rabbia si trasformi in lama.