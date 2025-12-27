Attualità

Ucraina: il piano per la pace in 20 punti

di Priscilla Rucco - 27 Dicembre 2025

L’asse Washington-Kiev alla ricerca di un compromesso

A quasi tre anni dall’invasione russa, si delinea una possibile via d’uscita dal conflitto ucraino. Volodymyr Zelensky ha reso pubblico un piano articolato in venti punti che dovrebbe costituire la base per un accordo di pace, frutto di intensi colloqui con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino ha parlato di “buone idee che possono contribuire alla pace”, lasciando trasparire un cauto ottimismo dopo mesi di stallo diplomatico.

L’incontro decisivo tra Zelensky e Donald Trump è previsto per domenica a Mar-a-Lago, secondo quanto riportato da Axios. Un faccia a faccia che potrebbe rappresentare una svolta dopo le tensioni delle ultime settimane, quando il leader ucraino aveva pubblicamente ammesso l’esistenza di divergenze sostanziali con Washington su alcuni punti cruciali del piano, in particolare sulla regione del Donetsk e sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Sovranità e garanzie: i pilastri dell’accordo

Il documento parte da un principio fondamentale: il riconoscimento dell’Ucraina come Stato sovrano da parte di tutti i firmatari. Si tratta di un accordo di non aggressione completo tra Russia e Ucraina, con un sistema di monitoraggio spaziale senza pilota per verificare il rispetto della linea di contatto e segnalare tempestivamente eventuali violazioni.

Le forze armate ucraine rimarrebbero a 800 mila effettive in tempo di pace, un esercito significativo che testimonia la necessità di Kiev di mantenere un’importante capacità difensiva.

Ma il cuore politico del piano risiede nelle garanzie di sicurezza: Stati Uniti, Nato e paesi europei fornirebbero all’Ucraina protezioni che rispecchiano l’Articolo 5 del Trattato Atlantico, pur senza una formale adesione all’Alleanza.

Una soluzione di compromesso che cerca di offrire protezione senza attraversare la linea rossa tracciata da Mosca.

L’Europa come approdo e il mercato americano come opportunità

Sul fronte dell’integrazione occidentale, il piano prevede l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea entro un periodo definito, con un accesso privilegiato al mercato europeo già nel breve termine. Parallelamente, Kiev accelererebbe la conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, aprendo prospettive economiche strategiche per la ricostruzione post-bellica.

Sono previsti diversi fondi internazionali dedicati al rilancio dell’economia ucraina, alla ricostruzione delle aree devastate e alle questioni umanitarie. Un robusto pacchetto di sviluppo verrebbe definito in un accordo separato, ponendo le basi per la ripresa di un paese che ha visto la propria economia devastata dal conflitto.

I territori contesi: il nodo più difficile

La questione territoriale rappresenta il punto più delicato dell’intero piano. La linea di dispiegamento delle truppe alla data dell’accordo nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson verrebbe riconosciuta come linea di contatto di fatto. Mosca dovrebbe però ritirare le proprie truppe dalle regioni di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv per l’entrata in vigore dell’intesa.

Sul Donetsk permane il contrasto: la Russia vuole che l’Ucraina rinunci completamente a questa regione, mentre gli Stati Uniti propongono una zona economica libera come compromesso. Zelensky ha chiarito che una soluzione simile richiederebbe comunque l’approvazione del parlamento o un referendum, sottolineando la complessità politica interna di qualsiasi cessione territoriale.

Zaporizhzhia: il reattore della discordia

Altro punto critico è la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Il piano prevede una gestione tripartita tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, ma Kiev preferirebbe una soluzione bilaterale con Washington, escludendo completamente Mosca. Una divergenza che riflette la profonda diffidenza ucraina verso qualsiasi coinvolgimento russo nelle infrastrutture critiche nazionali.

Rinunce nucleari e riconciliazione sociale

L’Ucraina confermerebbe il proprio status di paese non nucleare, rinunciando definitivamente all’arsenale ereditato dall’Unione Sovietica e smantellato negli anni Novanta. Il piano include anche impegni reciproci su programmi educativi che promuovano tolleranza e comprensione tra le diverse culture, con l’applicazione delle norme europee sulla tolleranza religiosa e la tutela delle lingue minoritarie.

Cessate il fuoco e meccanismi di garanzia

Il documento prevede lo scambio di tutti i prigionieri di guerra su base “tutti per tutti” e la restituzione di civili e ostaggi detenuti, compresi i bambini. L’Ucraina dovrebbe indire elezioni il prima possibile dopo la firma dell’accordo, ristabilendo la normalità democratica.

L’implementazione sarebbe monitorata da un Consiglio di Pace presieduto da Trump, con la partecipazione di Ucraina, Europa, Nato, Russia e Stati Uniti. In caso di violazioni scatterebbero sanzioni automatiche, rendendo l’accordo giuridicamente vincolante. Una volta raggiunto il consenso finale, entrerebbe immediatamente in vigore un cessate il fuoco completo.

La strada verso la pace resta costellata di ostacoli e di equilibri ancora delicati e precari, ma per la prima volta da mesi esiste un documento concreto su cui poter negoziare.