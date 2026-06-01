Ucraina, nuovi attacchi russi: almeno tre morti e decine di feriti

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A Odessa colpito un edificio residenziale di nove piani

di Askanews - 1 Giugno 2026

Odessa, 1 giu. (askanews) – Nelle immagini dei servizi d’emergenza ucraini, i soccorritori al lavoro dopo un attacco russo sulla città di Odessa, nell’Ucraina meridionale: sette persone sono rimaste ferite. L’attacco ha colpito un edificio residenziale di nove piani, danneggiandone la facciata, i balconi e le finestre. Sono scoppiati incendi in diverse abitazioni, in un magazzino e in un hangar agricolo.

Le autorità locali hanno detto che sono state colpite diverse città da droni russi: oltre Odessa, gli oblast di Donetsk, Kherson e Dnipropetrovsk: il bilancio è di almeno tre persone rimaste uccise e 61 feriti nelle ultime 24 ore. Secondo l’aeronautica militare ucraina le forze russe hanno lanciato 265 droni da combattimento; le unità di difesa aerea ne hanno abbattuti 228.