Claudio Baglioni: polmonite acuta interstiziale, tour rimandato

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L’artista: sono uscito dalla fase più delicata, ma bisogna recuperare

di Askanews - 1 Giugno 2026

Roma, 1 giu. (askanews) – Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista, e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

A parlarne è anche lo stesso Baglioni: “Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario, io ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si era trattato di una polmonite, una polmonite acuta interstiziale” ha raccontato.

“Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa, perché questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza e adesso, sistemato l’apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità per poter cantare tre ore quasi ogni sera un repertorio anche piuttosto impegnativo significa essere proprio al meglio della condizione e qui abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino e spostandolo esattamente di un anno quindi dal 2026 al 2027”.

“Perché tutto intero? Perché è proprio un progetto che è nato in questo modo, non sono solamente dei concerti uno contro l’altro ma è un vero e proprio viaggio, lo è dal punto di vista artistico ma lo è anche dal punto di vista dell’esperienza umana e allora ecco ci sarà questo spostamento nel tempo, io posso solamente promettere che l’entusiasmo che c’era e che abbiamo usato fino a qualche giorno fa, che poi queste prove e questi preparativi appunto a loro è stato sottratto un tempo prezioso, che è stato quello della mia indisposizione, però verrà assolutamente recuperato probabilmente ancora forse con più entusiasmo e anche con altre invenzioni”, ha spiegato Claudio Baglioni.

Reso noto anche il nuovo calendario del tour. Prenderà il via il primo luglio 2027 a Codroipo (UD), Villa Manin, posticipo del 3 luglio 2026, per poi spostarsi il 2 luglio 2027 a Este (PD), Castello Carrarese, posticipo del 5 luglio 2026, e il 3 luglio 2027 a Marostica (VI), Piazza Castello, posticipo del 4 luglio 2026. Il 4 luglio 2027 la tappa sarà a Villafranca (VR), Castello Scaligero, posticipo del 2 luglio 2026, mentre il 6 luglio 2027 ci si sposta a Pistoia, Piazza Duomo, posticipo del 7 luglio 2026, e il 7 luglio 2027 a Genova, Arena del Mare – Porto Antico, posticipo dell’8 luglio 2026. Il 10 luglio 2027 è la volta di Cernobbio (CO), Villa Erba, posticipo dell’11 luglio 2026, seguita il 12 luglio 2027 da Bergamo, Arena Fiera, posticipo del 13 luglio 2026, e il 15 luglio 2027 da Firenze, Le Cascine – Prato delle Cornacchie, posticipo del 16 luglio 2026. Il 17 luglio 2027 appuntamento a Cattolica (RN), Arena della Regina, posticipo del 17 luglio 2026, quindi il 19 luglio 2027 a Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi, posticipo del 20 luglio 2026, e il 20 luglio 2027 ancora a Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi, posticipo del 21 luglio 2026. Il 24 luglio 2027 si va ad Agrigento, Live Arena, posticipo del 26 luglio 2026, e il 25 luglio 2027 di nuovo ad Agrigento, Live Arena, posticipo del 27 luglio 2026, mentre il 27 luglio 2027 è la volta di Palermo, Teatro di Verdura, posticipo del 28 luglio 2026, e il 28 luglio 2027 ancora Palermo, Teatro di Verdura, posticipo del 29 luglio 2026. Si riparte il 7 agosto 2027 da Castiglioncello (LI), Castello Pasquini, posticipo del 16 agosto 2026, e l’8 agosto 2027 da Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli, posticipo del 17 agosto 2026.

Il 16 agosto 2027 tappa a Termoli (CB), Arena del Mare, posticipo del 19 agosto 2026, il 17 agosto 2027 ad Apricena (FG), Cava dell’Erba, posticipo del 22 agosto 2026, il 18 agosto 2027 a Barletta (BAT), Fossato del Castello, posticipo del 20 agosto 2026, e il 19 agosto 2027 a Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia, posticipo del 21 agosto 2026. Il 21 agosto 2027 ci si sposta a Roccella Ionica (RC), Teatro al Castello, posticipo del 25 agosto 2026, il 22 agosto 2027 a Cirò Marina (KR), Arena Saracena, posticipo del 24 agosto 2026, il 23 agosto 2027 a Santa Maria del Cedro (CS), Arena dei Cedri, posticipo del 26 agosto 2026, e il 25 agosto 2027 a Paestum (SA), Arena dei Templi, posticipo del 27 agosto 2026. Il 28 agosto 2027 appuntamento a Lanciano (CH), Parco delle Rose, posticipo del 29 agosto 2026, il 31 agosto 2027 a Parma, Parco Ducale, posticipo del primo settembre 2026, il 2 settembre 2027 a Brescia, Piazza della Loggia, posticipo del 3 settembre 2026, e il 4 settembre 2027 a Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima, posticipo del 5 settembre 2026.

L’8 settembre 2027 e il 9 settembre 2027 doppio appuntamento a Macerata, Sferisterio, posticipo rispettivamente del 9 e del 10 settembre 2026, seguiti dall’11 settembre 2027 a Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone, posticipo del 12 settembre 2026, e dal 12 settembre 2027, stessa location, posticipo del 13 settembre 2026. Il tour si chiude il 17 settembre 2027 a Torino, Piazza San Carlo, posticipo del 18 settembre 2026.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di Venezia, Spoleto (PG), Siracusa, Taormina (ME), Alghero (SS), Cagliari, Trento, Vigevano (PV), Sordevolo (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.