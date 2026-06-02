Ucraina, pesante attacco russo su diverse città

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Le immagini: edifici in fiamme e distruzione a Kiev

di Askanews - 2 Giugno 2026

Milano, 2 giu. (askanews) – Scene di edifici danneggiati e incendi dopo che i bombardamenti missilistici e con droni russi hanno colpito alcune zone dell’Ucraina, in particolare Kiev da cui dove arrivano le immagini.

La Russia ha lanciato nella notte uno dei più grandi attacchi aerei dell’intera guerra, prendendo di mira diverse città ucraine, con missili e droni. In tutto il Paese, almeno dieci persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità.

Il peso maggiore dell’attacco sembra essersi concentrato su Kiev e sulla città di Dnipro, nell’Ucraina centrale. Almeno quattro persone sono morte e altre 58, tra cui due bambini, sono rimaste ferite nella capitale, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Le autorità hanno riferito che a Dnipro sei persone sono morte e altre 36 sono rimaste ferite.