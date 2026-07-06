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Ultimo conquista Tor Vergata: il concerto dei record entra nella storia

di Anna Maria Funari - 6 Luglio 2026

Un evento senza precedenti

La serata di Tor Vergata resterà impressa nella memoria di migliaia di persone come uno degli appuntamenti musicali più importanti mai organizzati in Italia. Il concerto di Ultimo ha richiamato una folla impressionante, trasformando l’area romana in un enorme spazio dedicato alla musica e alla condivisione. Con circa 250 mila spettatori presenti, l’artista romano ha stabilito un nuovo primato nazionale per numero di biglietti venduti a un singolo live, superando il precedente record detenuto da Vasco Rossi con il celebre Modena Park del 2017.

Una lunga attesa premiata

Per molti fan l’esperienza è iniziata ben prima dell’apertura dei cancelli. C’è chi ha raggiunto Roma da ogni parte d’Italia, affrontando lunghi viaggi, notti in tenda e ore di attesa pur di conquistare un posto nelle prime file. Nonostante il caldo intenso e le inevitabili difficoltà legate all’afflusso di centinaia di migliaia di persone, il pubblico ha vissuto una serata che difficilmente dimenticherà.

Dal palco, Ultimo ha condiviso tutta la propria emozione, sottolineando come quel momento rappresentasse una pagina di storia per la musica italiana, un traguardo costruito insieme ai suoi sostenitori.

Roma celebra il successo

Anche le istituzioni hanno evidenziato l’importanza dell’evento. Il sindaco Roberto Gualtieri ha ringraziato il cantautore romano, definendolo un artista capace di coinvolgere intere generazioni e di riunire nella Capitale giovani provenienti da tutta Italia. Secondo il primo cittadino, l’organizzazione del concerto dimostra come Roma sia ormai in grado di ospitare eventi di dimensioni eccezionali grazie a infrastrutture adeguate e a una macchina organizzativa sempre più efficiente.

Numeri che fanno impressione

Oltre al record di presenze, anche i dati economici raccontano il successo dell’iniziativa. Con circa 250 mila biglietti venduti, l’incasso lordo è stimato intorno ai 16 milioni di euro, ai quali andranno naturalmente sottratti i costi organizzativi. Ancora più significativo l’impatto sull’economia cittadina: tra alberghi, ristorazione, trasporti e servizi, l’indotto complessivo viene valutato in circa 90 milioni di euro.

Il messaggio di Vasco Rossi

A rendere ancora più speciale il traguardo è arrivato il messaggio di Vasco Rossi, che sui social ha voluto congratularsi con Ultimo. Il rocker emiliano ha ricordato come ogni record sia destinato prima o poi a essere superato, esprimendo soddisfazione per il successo del collega e rivolgendogli parole di grande stima e affetto. Un gesto interpretato da molti come un simbolico passaggio di testimone tra due protagonisti della musica italiana, uniti dalla capacità di riempire gli stadi e di emozionare intere generazioni.