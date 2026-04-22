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Alisson, colpaccio Juve: è fatta?

La valutazione si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra assolutamente sostenibile per le casse torinesi

di Giorgio Brescia - 22 Aprile 2026

Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando si parla di Juve e di grandi ritorni di fiamma: colpaccio Alisson?

Alisson-Juve?

L’ultima indiscrezione sta infiammando i cuori bianconeri. L’agente di Alisson Becker è atteso in Italia. Non è un segreto che la Vecchia Signora stia cercando un leader carismatico per blindare la porta in vista della prossima stagione. Il profilo del brasiliano sembra aver scalzato ogni altra opzione.

Rumors e conferme: la strategia per il colpaccio

Le voci si rincorrono. Nonostante un recente rinnovo con il Liverpool fino al 2027, Alisson sognerebbe un ritorno in Serie A. La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti — l’uomo che lo ha lanciato ai tempi della Roma — starebbe preparando l’affondo decisivo.

La valutazione si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra assolutamente sostenibile per le casse torinesi, a patto di trovare la quadra sull’ingaggio del portiere, che attualmente percepisce circa 8 milioni annui.

La reazione del popolo bianconero

Sui social e nei forum, i tifosi sono divisi ma elettrizzati. Da un lato c’è chi esulta: “Con Alisson torniamo ad avere un muro invalicabile, è il carisma che ci serve per l’Europa”, scrive un utente su Tribuna.

Dall’altro, non manca qualche scettico che teme l’operazione “usato sicuro” preferendo investimenti su profili più giovani. Eppure, il richiamo di un top player mondiale tra i pali sembra mettere d’accordo la maggioranza: la Juventus ha bisogno di certezze per tornare a dominare.

E’ vero?

L’arrivo dell’agente in Italia nelle prossime ore potrebbe trasformare il sogno in una trattativa serrata. Riuscirà Giuntoli a strappare il “sì” definitivo e a riportare il numero uno del Brasile nel campionato che lo ha reso grande?