A Roma “Healthcare Awards”, premi a chi contribuisce a sistema salute

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Iniziativa promossa da Healthcare Policy e Formiche

di Askanews - 22 Aprile 2026

Roma, 22 apr. (askanews) – Si è svolta a Roma, presso WeGil – hub culturale della Regione Lazio – la terza edizione degli Healthcare Awards , l’iniziativa promossa da Healthcare Policy e Formiche (con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Inps) per premiare chi contribuisce, ogni giorno, a costruire valore nel sistema salute. Un’occasione per valorizzare istituzioni, realtà scientifiche e attori industriali che stanno contribuendo in modo concreto all’evoluzione della sanità, attraverso innovazione, ricerca, politiche lungimiranti e modelli di collaborazione sempre più avanzati.

La prima edizione degli Healthcare Awards aveva visto protagonista la Puglia, come esempio di investimento strategico nella sanità come leva di sviluppo. Nel 2025, lo sguardo si era spostato sull’Abruzzo, simbolo di una ricostruzione capace di trasformare le difficoltà in opportunità, anche nel settore salute. Oggi, con la tappa romana, il progetto entra in una nuova fase.

“Riconoscere l’impegno, la professionalità, il sacrificio, dietro la ricerca e l’eccellenza c’è sempre tantissimo sacrificio, c’è la volontà di migliorarsi. Avere dei momenti in cui questo lavoro viene gratificato e riconosciuto – sottolinea Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio – è una cosa bella, specialmente in un settore così delicato e prezioso per le nostre comunità”.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonisti anche rappresentanti delle istituzioni che, con il loro impegno, contribuiscono a orientare le politiche sanitarie del Paese. “Abbiamo cercato di capire innanzitutto quale è il fabbisogno reale dei cittadini, poi individuare le priorità, riuscire a ottenere un incremento delle risorse che ha raggiunto un record storico del Servizio Sanitario Nazionale e poi, la cosa più importante, riuscire a capire dove queste risorse andassero destinate”, conclude Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento Programmazione – Ministero Salute.