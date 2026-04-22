Economia

Salone Mobile, Beko torna a EuroCucina con tecnologia, design e sostenibilità per la nuova cucina

di Redazione - 22 Aprile 2026

(LaPresse)Beko torna a EuroCucina 2026 per mostrare in che modo tecnologia, design e sostenibilità ridisegnano il ruolo della cucina. Per il gruppo, la cucina è il cuore della casa in cui innovazione, stile di vita e responsabilità ambientale si incontrano. Nella cornice del Salone del Mobile Beko presenta il proprio portafoglio multi‑brand, guidato da Whirlpool e Beko, insieme a Hotpoint Ariston e Bauknecht, con una base industriale comune e un’identità differenziata per ogni marchio. L’offerta punta su refrigerazione basata sull’intelligenza artificiale, conservazione intelligente degli alimenti e integrazione perfetta degli elettrodomestici da incasso. Lo stand è concepito come un “paesaggio abitabile”, progettato da MCA – Mario Cucinella Architects, con quattro ambienti che dialogano sotto un’unica identità architettonica. Al centro del padiglione il Food Tech Lab ospita dimostrazioni dal vivo, dove ingegneri Beko misurano doratura, consistenza e grado di cottura per validare le prestazioni delle tecnologie. Ogni brand presenta anche una Colour Zone, che fa del colore un vero linguaggio di design, mostrando come gli elettrodomestici da incasso possano contribuire all’estetica generale degli spazi. Cuore della proposta è HomeWhiz, l’ecosistema digitale che connette tutti gli elettrodomestici e permette di gestire l’intera casa da mobile. Il sistema traduce dati complessi sui consumi in informazioni chiare, monitorando l’uso quotidiano, settimanale e mensile delle risorse e aiutando le famiglie a essere più efficienti. Beko sottolinea come la cucina possa diventare una leva concreta per ridurre energia, acqua e costi e contribuire agli obiettivi climatici. Il design italiano è al centro della strategia di prodotto, con un approccio che unisce cultura, ricerca e food tech per creare elettrodomestici che non si distinguono solo per la bellezza, ma per il comportamento. Con un portafoglio che include Whirlpool, Hotpoint, Ariston, Beko e Indesit, l’azienda si rivolge a target diversi, coprendo così tutte le esigenze dei consumatori.