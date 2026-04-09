Cronaca

La fabbrica “fantasma” di sigarette: ecco come funzionava

In cinque mesi, un volume d'affari di 89 milioni di euro

di Dave Hill Cirio - 9 Aprile 2026

Il “modello Gonars” per una fabbrica “fantasma” di sigarette. Quando il crimine si fa industria 4.0 e sfida lo Stato.

Una “fabbrica “fantasma” di sigarette

Non chiamatelo più semplice contrabbando. Quello smantellato dal Gico della Guardia di Finanza di Trieste a Gonars, sotto il coordinamento della Dda giuliana, non è un magazzino di fortuna, ma il manifesto di una nuova economia criminale. Un’operazione che ha svelato come le organizzazioni moderne abbiano adottato logiche, tecnologie e segretezza tipiche delle multinazionali d’élite. Trasformando il Friuli Venezia Giulia nell’hub produttivo di un mercato nero che non conosce crisi.

Un’industria del “fumo” nel cuore del Nord-Est

L’opificio di Gonars era un gioiello di ingegneria logistica. Duemila metri quadrati isolati acusticamente e resi energeticamente autonomi da generatori industriali per evitare i picchi di consumo che avrebbero fatto scattare gli alert dei fornitori elettrici. Qui, la capacità produttiva raggiungeva vette industriali: un milione di sigarette al giorno.

Ma l’efficienza non si fermava alla produzione. Il vero salto di qualità risiedeva nella “logistica del rischio”.

Grazie a una società di autotrasporti triestina – guidata da un imprenditore insospettabile ora in carcere – l’organizzazione utilizzava il sistema dello “scambio rimorchi” a Buttrio. I carichi venivano lasciati in parcheggi isolati e prelevati da motrici diverse.

Un frazionamento della filiera che rendeva quasi impossibile risalire alla sorgente, ricalcando le strategie di distribuzione delle grandi catene di approvvigionamento globali.

Il lato oscuro del profitto: schiavitù e margini da record

Dietro la facciata tecnologica batteva però un cuore arcaico e brutale. La forza lavoro era composta da 21 operai ucraini e moldavi, ridotti in condizioni di semi-reclusione. Dormitori fatiscenti all’interno del capannone e il divieto assoluto di uscire. Garantiti il silenzio e la continuità del ciclo produttivo.

Il motivo di tale dispiegamento di mezzi, nei numeri. Un business con margini superiori a quelli degli stupefacenti ma con rischi penali drasticamente inferiori.

Un pacchetto prodotto a pochi centesimi di euro a Gonars veniva venduto sui mercati di Francia e Inghilterra fino a a 18 euro. In soli cinque mesi, l’organizzazione ha generato un volume d’affari stimato in 89 milioni di euro, immettendo sul mercato 137 milioni di sigarette contraffatte a marchio Marlboro e L&M.

La metamorfosi del contrabbando: oggi conviene più della droga

Come sottolineato dalla procuratrice capo Patrizia Castaldini, il contrabbando è diventato la nuova frontiera d’oro delle mafie. Sfruttano le rotte commerciali legali dell’Est Europa e la libera circolazione delle merci nell’Ue. I criminali possono trasportare “semplice” tabacco lavorato invece di “polveri” illegali, abbassando la soglia di allerta ai controlli stradali.

Il colpo inferto dalle Fiamme Gialle non ha portato solo a 3 arresti e 29 denunce. Ha sottratto al crimine asset strategici: 77 tonnellate di tabacco e macchinari per 1,5 milioni di euro.

Con un finale simbolico: il generatore elettrico sequestrato – il cuore energetico della fabbrica clandestina – donato alla Protezione Civile. Restituito alla collettività uno strumento usato per alimentare l’illegalità.