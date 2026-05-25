Attualità

Ogni giorno 49 bambini scomparsi: l’Italia dei “fantasmi”

Solo nel 2025 17mila denunce, l'equivalente di una piccola città che svanisce nel nulla

di Elizabeth Costello - 25 Maggio 2026

Mentre il Paese celebra la Giornata Internazionale dedicata a questo fenomeno, i numeri dipingono un quadro da incubo: nel solo 2025, le denunce in Italia sono state di oltre 17mila bambini scomparsi. Una cifra che equivale a una piccola città che svanisce nel nulla in dodici mesi.

Minori scomparsi: in Italia 17mila nel 2025

Il dato è agghiacciante: i minorenni rappresentano oltre il 70% del totale delle segnalazioni di scomparsa. Non sono solo numeri, sono voragini aperte nel cuore di famiglie condannate a un’attesa senza fine.

Il caso Kata e le altre ferite aperte

In queste ore l’attenzione mediatica è ferocemente puntata su Kataleya “Kata” Chiclio Alvarez, la piccola svanita a Firenze nel giugno 2023 dall’ex hotel Astor. A tre anni di distanza, il vuoto lasciato da Kata è il simbolo di un’impotenza investigativa che si somma ai casi storici mai risolti di Denise Pipitone e Angela Celentano, i cui nomi continuano a gridare giustizia dai dossier delle associazioni.

Accanto a loro, l’ombra di Mirella Gregori, svanita a 15 anni nel lontano 1983, e Cristina Golinucci, il cui appello rimbalza ancora oggi sui siti specializzati nelle ricerche dei bambini scomparsi.

I “fantasmi” stranieri

Ma c’è una tragedia nella tragedia: la sorte dei “Minori Stranieri Non Accompagnati”. Oltre l’80% delle denunce riguarda ragazzi che arrivano soli in Italia e che, nel 70% dei casi, spariscono dai radar delle comunità di accoglienza. Per finire, spesso, nelle grinfie della criminalità organizzata o dello sfruttamento. Per lo Stato diventano “fantasmi burocratici” di cui si perde ogni traccia definitiva.

Le nuove insidie: Ai e deepfake

Oggi la minaccia corre anche sul filo del digitale. L’intelligenza artificiale e il cyber-grooming rappresentano la nuova frontiera dell’adescamento. Predatori che distruggono l’autorità genitoriale. E intrappolano i minori in condizioni di subalternità assoluta, portandoli a fuggire di casa per la vergogna.

In questo scenario, le prime ore sono vitali: la tecnologia, dai droni ai rilevamenti termici, è l’unica speranza per strappare queste piccole vite a un oblio certo.

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