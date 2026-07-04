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Unesco, costituito al Mase il nuovo Comitato Tecnico Nazionale per i programmi MAB e IGG

di Italpress - 4 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – È stata ufficializzata, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la costituzione del nuovo Comitato Tecnico Nazionale per i Programmi UNESCO “Man and the Biosphere” (MAB) e “International Geoscience and Geoparks” (IGG). Per la prima volta, i due prestigiosi programmi scientifici dell’UNESCO vengono integrati in un unico organismo tecnico. “L’integrazione dei due programmi sotto un coordinamento istituzionale unitario – afferma il ministro Gilberto Pichetto – è una soluzione innovativa nel contesto internazionale, una vera e propria ‘best practice’ che pone l’Italia all’avanguardia nella gestione delle eccellenze territoriali riconosciute dall’UNESCO. Con questo modello di governance, l’Italia punta a superare le frammentazioni e rafforza la propria presenza in ambito UNESCO, confermando il suo ruolo di primo piano nelle politiche globali di tutela ambientale”.

La rete nazionale dei Geoparchi UNESCO si è affidata finora a un coordinamento composto dai rappresentanti dei 12 siti italiani riconosciuti. Il Ministero ha preso in considerazione la richiesta dei geoparchi italiani, supportata sia dalla Rappresentanza Permanente italiana presso l’UNESCO, sia dall’Ufficio del Programma Geoparchi UNESCO di Parigi, e il Sottosegretario Claudio Barbaro ha assunto il proprio impegno al riguardo durante l’evento “Biodiversa” svoltosi nel 2025 a Gravina in Puglia: “Abbiamo riconosciuto e perseguito, attraverso questo coordinamento nazionale – ha spiegato Barbaro – la possibilità di valorizzare le sinergie tra le Riserve della Biosfera e i Geoparchi UNESCO presenti in Italia, quali modelli che condividono la missione di coniugare la tutela della biodiversità e della geodiversità con lo sviluppo sostenibile e il coinvolgimento attivo delle comunità locali”.

Il Comitato MAB-IGG, incardinato presso la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del MASE, riunisce rappresentanti delle principali amministrazioni centrali (MAECI, MASAF, MIC, MUR, Istruzione), della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dell’ISPRA. Elementi significativi della nuova struttura sono l’istituzione di due Tavoli operativi dedicati ai programmi, che garantiranno un costante raccordo operativo con i territori, oltre la centralità dei giovani: partecipano infatti ai lavori del Comitato i rappresentanti delle Reti dei giovani dei Programmi MAB e IGG, per rendere la visione delle nuove generazioni parte integrante delle strategie nazionali di sviluppo sostenibile.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).