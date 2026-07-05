Turismo

Val Masino, la fascinosa valle dei segreti scolpiti nel granito

di Simone Pasquini - 5 Luglio 2026

dalla pagina Instagram di @valmasinoofficial

In Val Masino la montagna custodisce ancora qualcosa sotto i massi granitici della Val di Mello, nei boschi di conifere e lungo quei sentieri dove la Lombardia diventa roccia, ombra e fiato corto.

Qui i segreti hanno nomi antichi, a cominciare dai “càmer”, cavità e ripari legati alla vita di chi abitava e attraversava la valle, fino al “gigiat”, creatura leggendaria e selvatica che appartiene all’immaginario locale e continua a proteggere, almeno nel racconto, la natura di questi luoghi.

La Val Masino, nel cuore della Valtellina, è un anfiteatro naturale dove boschi, pascoli, prati in quota e pareti di granito costruiscono un paesaggio severo, con cime che superano i tremila metri e chiedono passo, fiato e rispetto.

Accanto alla grande montagna esiste una valle più accessibile, fatta di escursioni guidate, rifugi al tramonto, sapori locali e corsi d’acqua dove l’estate trova refrigerio tra i Bagni di Masino, il Bidet della Contessa, il Lago del Qualido e le cascate alimentate dal torrente Mello.

Quali eventi animano l’estate in Val Masino?

Il calendario estivo di luglio e agosto trasforma questo patrimonio naturale in racconto, con laboratori per bambini, serate astronomiche, mostre d’arte e fotografia, proiezioni naturalistiche, cinema immersivo, rafting, campus in natura dedicati ai più piccoli, mercatini artigianali, musica e incontri legati alle tradizioni alpine. Il filo narrativo resta quello del segreto, che diventa esperienza concreta attraverso le escursioni “Walks & Vibes” nella Val di Mello nascosta, i trekking sul Sentiero dei Ciclopi, i concerti “Foresta soffiata” e il percorso espositivo “Forèsta en cantäda”, dedicato al selvatico che abita da sempre queste valli attraverso immagini, suoni, racconti, mappe antiche e memorie custodite dalla roccia.

Cos’è il Trofeo Kima e quando si corre?

La valle è anche una palestra naturale per arrampicatori e appassionati di bouldering, grazie a pareti granitiche e massi erratici che attirano sportivi esperti e principianti.

Sabato 22 agosto, il Trofeo Kima porterà gli atleti sul Sentiero Roma, una delle Alte Vie più celebri delle Alpi, con 52 chilometri di tracciato, 4200 metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa, attraversando sette passi sopra i 2500 metri.

Perché visitare la Val Masino in estate?

Dal 7 al 9 agosto, la Festa degli Alpini aggiungerà al programma il richiamo della tradizione, con il suo patrimonio di memoria, appartenenza e racconti tramandati. In Val Masino l’estate può diventare vacanza attiva, scoperta culturale o semplice immersione in una natura ancora capace di imporre silenzio. La differenza la fa lo sguardo, perché qui il paesaggio concede molto a chi sa camminare con curiosità.