Urso incontra la ministra francese Le Hénanff, focus sulla trasformazione digitale e lo sviluppo delle nuove tecnologie

di Italpress - 6 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un confronto sui principali temi legati alla trasformazione digitale e allo sviluppo delle tecnologie emergenti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Italia e Francia nei settori dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e delle telecomunicazioni. Questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto in videocollegamento tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la ministra delegata per l’Intelligenza Artificiale e il Digitale della Francia, Anne Le Hénanff.

Nel corso del colloquio è emersa la volontà condivisa di intensificare il dialogo e il coordinamento tra i due Paesi sui principali dossier digitali, favorendo una maggiore cooperazione nello sviluppo e nell’applicazione delle nuove tecnologie e nel sostegno ai sistemi produttivi. Un impegno, quello tra i due Paesi, che si inserisce nel più ampio contesto di collaborazione tra i partner europei, in linea con il dialogo portato avanti anche in ambito G7.

“La semplificazione dell’apparato normativo europeo sul digitale è una necessità stringente. Le imprese ci chiedono un quadro regolatorio chiaro che non gravi loro di ulteriori oneri amministrativi. Il Mimit è impegnato a promuovere la diffusione dell’intelligenza artificiale nel tessuto produttivo nazionale ed europeo, sostenendo le imprese nell’adozione di tecnologie avanzate e rafforzando gli strumenti a supporto dell’innovazione”, ha dichiarato Urso. Durante l’incontro è stato inoltre richiamato il valore strategico delle tecnologie emergenti per il futuro dell’industria europea e per il rafforzamento dell’autonomia tecnologica del continente, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato tra Italia e Francia nello sviluppo delle iniziative europee in questi ambiti.

