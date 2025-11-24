Esteri

Usa e Ucraina, ci siamo: “Impegno comune per la pace”

La dichiarazione dalla Casa Bianca: "Progressi significativi, rispettare la sovranità di Kiev"

di Cristiana Flaminio - 24 Novembre 2025

“Un quadro di pace aggiornato e perfezionato”, l’annuncio dalla Casa Bianca sull’intesa tra Usa e Ucraina. Una dichiarazione congiunta è arrivata dopo l’incontro tenutosi ieri a Ginevra tra i rappresentati di Washington e Kiev. Sul tavolo c’è la proposta presentata da Donald Trump e su cui il presidente americano s’era già detto disponibile a operare dei correttivi. Che, evidentemente, sono arrivati e hanno convinto anche la parte ucraina.

Usa e Ucraina, “quadro di pace aggiornato”

La dichiarazione diramata dalla Casa Bianca riferisce che le delegazioni di Usa e Ucraina hanno “messo a punto un quadro di pace aggiornato e perfezionati”. I colloqui, secondo quanto si legge nel documento, “sono stati costruttivi, mirati e rispettosi” e hanno “sottolineato l’impegno condiviso a una pace giusta e duratura”. Che si baserà su alcune e determinate condizioni a cominciare dalla vicinanza americana. Gli europei, però, restano in seconda fila. Certo, il parere di Bruxelles conta ma ogni decisione verrà assunta dai presidenti dei due Paesi.

“Emersi progressi significativi”

La nota della Casa Bianca riferisce che “entrambe le parti hanno concordato che le consultazioni sono state molto produttive”. E hanno ribadito che “dai colloqui sono emersi progressi significativi verso un allineamento delle posizioni, individuando prossimi passi chiari. Hanno riaffermato che qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità dell’Ucraina e garantire una pace giusta e sostenibile”. Ucraina e Stati Uniti “hanno concordato di proseguire nei prossimi giorni un lavoro intenso su proposte congiunte” e, per raggiungere un accordo di pace che soddisfi tutti, “resteranno in stretto contatto con i partner europei”. Ma, spiegano dalla Casa Bianca, “le decisioni finali saranno dei presidenti di Ucraina e Usa”.