Politica

Nuovo pacchetto Sicurezza, ok al fermo preventivo di 12 ore

di Lino Sasso - 5 Febbraio 2026

E’ durata circa due ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo pacchetto Sicurezza. Il provvedimento, composto da 29 articoli, porta il titolo di “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno”. Il pacchetto introduce una serie di novità destinate a incidere su ordine pubblico, tutela delle categorie a rischio e prevenzione. Il testo affronta un ampio ventaglio di ambiti. Tra i punti principali figurano il rafforzamento della tutela per i giornalisti e per il personale ferroviario, una stretta sull’occupazione arbitraria di immobili e l’istituzione di una rete territoriale dell’alleanza educativa per prevenire il disagio giovanile. Il governo punta dunque a un approccio che combini repressione e prevenzione, intervenendo sia sul piano della sicurezza sia su quello sociale.

Il fermo preventivo di 12 ore, la stretta anti Askatasuna

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda le manifestazioni pubbliche. Il nuovo pacchetto Sicurezza prevede infatti il potenziamento dei poteri di intervento preventivo delle forze dell’ordine. In particolare, si introduce una procedura d’urgenza che consente l’allontanamento e il trattenimento temporaneo di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Secondo la nuova norma, la polizia potrà accompagnare presso i propri uffici persone per le quali vi sia un “fondato motivo” di ritenere che possano mettere a rischio il pacifico svolgimento di un evento. Il trattenimento dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non potrà superare le 12 ore. È inoltre prevista una garanzia di controllo giudiziario. Del trattenimento e dell’orario in cui viene effettuato deve essere data immediata comunicazione al pubblico ministero, che potrà disporre il rilascio qualora ritenga insussistenti le condizioni previste dalla legge. Anche l’eventuale rilascio dovrà essere comunicato tempestivamente, con indicazione dell’orario.

Le altre misure del nuovo pacchetto Sicurezza

Il nuovo pacchetto Sicurezza introduce poi una stretta contro i soggetti considerati violenti o pericolosi, con l’obiettivo di prevenire disordini prima che si trasformino in scontri. Una linea che il governo rivendica come necessaria per garantire sicurezza e ordine pubblico, soprattutto in contesti ad alta tensione. Tra le altre novità figura anche una modifica delle norme in materia di lesioni personali ai danni del personale docente e dei dirigenti scolastici. Una misura che mira a rafforzare la tutela di chi opera nel mondo della scuola, sempre più spesso al centro di episodi di aggressione. Stretta anche sul possesso e l’uso dei coltelli, che non potranno più essere venduti ai minori, per contrastare il fenomeno della baby gang. Multe anche ai genitori in caso di trasgressione del divieto. Pene fino a tre anni, invece, per chiunque porti lame lunghe più di 8 centimetri.