Vasco Rossi e il Green Rock, il nuovo tour trasforma la sostenibilità in un gesto collettivo

Il progetto unisce il tour di Vasco Rossi ad azioni ambientali concrete: alberi, pulizie urbane, recupero cibo e coinvolgimento delle comunità.

di Gianluca Pascutti - 3 Marzo 2026

Vasco e il Green Rock inaugurano un modo diverso di vivere i grandi eventi musicali, portando nel 2026 un progetto che unisce spettacolo, territorio e responsabilità ambientale. Vasco e il Green Rock diventano così un binomio che supera il semplice concerto e introduce un modello operativo capace di coinvolgere migliaia di persone in azioni concrete, visibili e misurabili.

Un progetto che anticipa il concerto e cambia il territorio

Il cuore dell’iniziativa nasce dalla volontà di far cominciare il tour prima dell’accensione delle luci sul palco. Live Nation e Coop Alleanza 3.0 hanno costruito un programma di interventi che si attiva nei giorni precedenti di ogni data, trasformando l’arrivo della carovana in un’occasione di cura del territorio.

Le attività previste includono: Piantumazione di nuovi alberi e riqualificazione di aree verdi urbane e periurbane. Pulizia di parchi, sentieri e spazi pubblici, con il coinvolgimento di volontari e associazioni locali. Recupero del cibo non consumato nelle aree ristoro e nel catering, destinato a progetti sociali per ridurre lo spreco alimentare. Educazione alla gestione dei rifiuti, grazie a squadre dedicate che dialogano con il pubblico durante i concerti. Queste azioni non restano simboliche, incidono sul territorio e rendono la sostenibilità parte integrante dell’esperienza live.

Un tour che lascia un segno nelle città

Il Vasco Live 2026 partirà da Rimini il 30 maggio, con un soundcheck speciale come da tradizione il giorno precedente, e proseguirà a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Ogni città diventa un tassello di un percorso che unisce musica e responsabilità, con interventi che resteranno anche dopo la fine del concerto.

Il progetto punta a creare un legame nuovo tra pubblico e comunità ospitanti. Non si tratta solo di ridurre l’impatto ambientale, ma di generare valore. Un concerto che non consuma, ma restituisce. In questo senso, Vasco e il Green Rock rappresentano un’evoluzione naturale del rapporto tra l’artista e il suo pubblico, da sempre fondato su partecipazione e condivisione.

Un modello che può cambiare il settore degli eventi live

La forza del progetto sta nella sua replicabilità. L’approccio scelto — interventi concreti, coinvolgimento della cittadinanza, attenzione allo spreco — offre un metodo che altri artisti e organizzatori possono adottare. La sostenibilità non viene trattata come un accessorio, ma come una componente strutturale dell’evento.

Il tour 2026 diventa così un laboratorio nazionale, un esempio di come la musica possa attivare comportamenti virtuosi e generare impatti positivi, senza perdere energia, identità e potenza emotiva.