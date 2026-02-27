Italpress Notizie Ambiente

A2A, filiera integrata per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili business

di Italpress - 27 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Un modello di business innovativo basato su una filiera energetica integrata pensata per supportare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite da pmi attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale: è il nuovo progetto di A2A che coniuga contributo alla crescita della generazione da fonti rinnovabili e benefici per le CER. Il Gruppo sarà impegnato insieme al partner Keynesia Energy nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza massima pari a 1 MW: l’obiettivo dell’iniziativa è di raggiungere complessivamente oltre 100 MW di capacità installata entro il 2027. A2A ritirerà inoltre tutta l’energia prodotta e la metterà a disposizione delle Comunità Energetiche Rinnovabili che, grazie a queste nuove infrastrutture, avranno accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa.

Inoltre potranno generare benefici di carattere sociale per i territori di riferimento redistribuendo quota parte dell’agevolazione ricevuta. In aggiunta il Gruppo offrirà alle pmi membri delle CER la possibilità di usufruire di una fornitura di energia 100% green a prezzi competitivi e stabili nel lungo periodo attraverso contratti PPA (Power Purchase Agreement) di durata decennale. Grazie a questa iniziativa le pmi che attualmente non accedono a forme di incentivazione dirette possono avere a disposizione uno strumento per ridurre la volatilità dei costi energetici.

– foto IPA Agency –

