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Vasco Rossi ricoverato rassicura i fans: cosa è successo

Una vita spericolata, già ma ogni tanto c’è bisogno di fare un pit stop

di Maria Graziosi - 17 Settembre 2026

Una vita spericolata, già ma ogni tanto c’è bisogno di fare un pit stop: Vasco Rossi è ricoverato in ospedale. Anzi, in clinica. Il cantante è stato costretto a subire un piccolo intervento chirurgico alla schiena. In particolare, si tratta di una decompressione lombare. L’operazione, per fortuna, è perfettamente riuscita. E l’artista è corso sui social a rassicurare i fans che già si chiedevano perché, ormai da qualche giorno, non stesse più postando nulla. Né messaggi né altro.

Vasco Rossi ricoverato: “Mi annoierò un po’”

Per il momento, Vasco Rossi rimane ricoverato. Dovrà restare in osservazione per qualche giorno. Poi sarà libero di tornarsene a casa e ai suoi affetti. Il cantante ha rassicurato i suoi ammiratori: “Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po’”. Un testo breve, ma incisivo, che il rocker di Zocca ha affidato a una story apparsa su Instagram.

In attesa del “suo” Giubileo

Vasco Rossi è ricoverato adesso per tornare più in forma che mai domani. Il Komandante, nella primavera del 2027, ha un appuntamento di quelli che, davvero, sono importanti. Anzi, storici. Almeno per gli amanti della musica italiana. Rossi, difatti, compie cinquant’anni di carriera. Un’occasione da celebrare al meglio, con una serie di concerti in programma a Roma allo Stadio Olimpico, dal 6 al 25 giugno prossimi.

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