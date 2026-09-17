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Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani

Si tratta della prima nomina di uno stilista al di fuori della famiglia nella casa di moda milanese

di Cristiana Flaminio - 17 Settembre 2026

Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. E lo è, da ieri, con “effetto immediato”. Leo Dell’Orco e Silvana Armani, rispettivamente già responsabili dello stile Uomo e dello stile Donna, rimarranno alla guida delle linee principali della maison milanese. Vitale, 43 anni, napoletano, arriva alla guida di Emporio Armani dopo aver lasciato Versace, a dicembre scorso, a cui si era unito a marzo 2025 sostituendo Donatella che intanto era stata nominata brand ambassador.

Dario Vitale a Emporio Armani: prima nomina fuori dalla famiglia

Lo stilista napoletano è raggiante. “ Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo – ha affermato Dario Vitale -. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era”. Un compito per il talento 43enne è di quelli che un sapore quasi storico: si tratta, infatti, della prima nomina apicale, allo stile, nella storia della casa di moda fondata dal grande Giorgio Armani.

Il benvenuto di Leo Dell’Orco e Silvana

“Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio”, spiegano Dell’Orco e Silvana Armani dando il benvenuto a Dario Vitale. “Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità”.