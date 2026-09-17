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Consob oscura sei nuovi siti: stretta sull’abusivismo finanziario

Interventi mirati contro portali che offrivano servizi finanziari e cripto-attività senza autorizzazione

di Mauro Trieste - 17 Settembre 2026

La Consob ha disposto l’oscuramento di sei ulteriori siti web nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario. Si tratta di tre piattaforme di intermediazione finanziaria non autorizzata, un sito che proponeva prodotti finanziari senza prospetto informativo e due portali dedicati a servizi per le cripto-attività privi delle necessarie autorizzazioni. L’intervento mira a proteggere i risparmiatori italiani da offerte ingannevoli e da operatori che agiscono al di fuori delle regole.

I poteri utilizzati dall’Autorità

Per procedere all’oscuramento, la Consob ha fatto ricorso ai poteri previsti dal “decreto crescita” per gli intermediari finanziari abusivi, alla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 per l’offerta di prodotti finanziari senza prospetto e alle nuove prerogative introdotte dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. 129/2024), che consente di intervenire contro i siti che offrono servizi crypto non autorizzati ai risparmiatori italiani.

I siti oscurati e i numeri dell’abusivismo

I portali colpiti dal provvedimento sono Marbrisse, IMGPartners.cm/IM-Global.cm, Adamant Invest, AEA Growth, Nextrize Invest.Sale. Con questi ultimi interventi, sale a 1.822 il numero complessivo dei siti oscurati dalla Consob dal luglio 2019, quando l’Autorità ha ottenuto il potere di bloccare le piattaforme finanziarie abusive. Di questi, 235 riguardano fenomeni legati alle cripto-attività. Tutti i provvedimenti sono consultabili sul sito ufficiale www.consob.it.

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