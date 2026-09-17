Attualità

Tentato rapimento di un bimbo a Roma

Il fermo dell'uomo, individuato e riconosciuto dalla stessa zia del piccolo, poco distante

di Elizabeth Costello - 17 Settembre 2026

Tenta di strappare un bambino alla zia in strada a Tor Sapienza: bloccato e fermato 47enne. Un tentato sequestro di persona consumato in pieno giorno lungo la strada, sventato solo grazie alla prontezza e alla reazione immediata di una donna. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 47 anni, accusato di aver tentato di sottrarre con la forza un bambino piccolo che passeggiava in compagnia della zia nel quartiere Tor Sapienza, nella periferia est di Roma.

La ricostruzione dell’aggressione e la reazione della donna

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori a seguito della segnalazione inoltrata alla Sala Operativa della Questura dal padre del minore, il 47enne si è avvicinato improvvisamente al bambino con l’intento di afferrarlo e allontanarlo coattivamente dalla familiare. La zia, accortasi delle intenzioni dell’uomo, si è opposta con decisione e ha fatto scudo con il proprio corpo, trattenendo il nipote e mettendo in fuga l’aggressore prima che potesse completare l’azione.

I rilievi della polizia e il fermo per tentato sequestro aggravato

L’intervento tempestivo delle pattuglie della Polizia di Stato ha avviato le ricerche nell’area circostante. Il fermo dell’uomo, individuato e riconosciuto dalla stessa zia del piccolo, poco distante. Dagli accertamenti, un 47enne, privo di fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Poi, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: nei suoi confronti è contestato il reato di tentato sequestro di persona aggravato.