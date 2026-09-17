Cultura & Spettacolo

Fomo racconta l’ultimo anno prima della maturità

Sta per iniziare una nuova serie che racconta la vita degli studenti alle prese con la maturità.

di Nicola Santini - 17 Settembre 2026

Da oggi su RaiPlay arriva Fomo – Fear Of Missing Out, docu-serie in 12 episodi che segue l’ultimo anno di scuola di un gruppo di studenti del Liceo Vittoria Colonna di Roma.

Il racconto parte dal primo giorno tra i banchi e arriva alla maturità, entrando nella vita di ragazzi alle prese con il passaggio verso l’età adulta.

Al centro c’è la paura di restare esclusi evocata dal titolo, sentimento diventato familiare a una generazione cresciuta in una dimensione dove vita quotidiana e digitale finiscono per coincidere.

La scuola diventa il luogo principale del racconto, mentre fuori dalle aule emergono rapporti familiari e momenti più privati. Anche smartphone e social entrano direttamente nella narrazione attraverso materiali prodotti dagli stessi protagonisti, restituendo il loro modo di comunicare e mostrarsi.

La serie cerca così di osservare l’adolescenza dall’interno, affidandosi a un linguaggio diretto e a un impianto visivo vicino al teen drama, con camera a mano e luce naturale.

La musica accompagna questo percorso con un brano inedito realizzato da Ariete e una colonna sonora prodotta dai Voga, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione. Fomo è scritta e diretta da Pietro Daviddi e David Gallerano ed è un Original della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, prodotto da Our Films.

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