Vela, il team G-spot si aggiudica la 42esima edizione della Primo Cup allo Yacht Club de Monaco

di Redazione - 10 Marzo 2026

(LaPresse)Il team dello Yacht Club de Monaco ‘G-Spot’, guidato da Giangiacomo Serena di Lapigio, ha vinto per il terzo anno consecutivo la 42esima edizione della Primo Cup – UBS Trophy, dopo tre giorni di regate a Monaco.

Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Ubs e con il supporto del Comune di Monaco e di North Sails, come fornitore di attrezzatura, la competizione ha riunito oltre 300 velisti provenienti da dieci Paesi, per un totale di tre classi, J/70, Smeralda 888, Longtze Premier, ai quali si è unita la classe Cape 31 per una dimostrazione in mare. Dopo 19 regate, le classifiche hanno preso forma, in particolare nella classe J/70, la più numerosa della regata.

Quarta vittoria per Giangiacomo Serena di Lapigio

Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) si è assicurato la sua terza vittoria nell’evento e si è aggiudicato il Trofeo Perpetuo, assegnato ogni anno al vincitore della classe più rappresentata. Questa è stata anche la sua quarta vittoria, un record. ”Su 40 imbarcazioni, circa 20 sono di altissimo livello, quindi la regata è molto impegnativa e molto divertente”, ha detto Serena di Lapigio. “Abbiamo avuto condizioni meteo molto diverse e alla fine è andato tutto per il meglio. E’ la quarta volta che vinciamo la Primo Cup. Ne siamo orgogliosi“. Il secondo posto è andato all’equipaggio francese Euro Voiles e il terzo allo svizzero Situationship. Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, ha affermato che l’evento riflette anche l’impegno del club nel far crescere i velisti più giovani. “Sono sempre felice di vedere regatare al club. È speciale per me perché è qui che ho iniziato a navigare”, ha detto Casiraghi. “L’idea è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani velisti, portarli su barche più grandi e assicurarsi che continuino a navigare e a regatare”, ha aggiunto. Secondo Casiraghi, il Club mira a fornire ai velisti l’attrezzatura e la formazione necessarie per crescere in questo sport e spera di attrarre più classi nelle prossime edizioni.

Condizioni meteo di non facile interpretazione

La regata si è svolta in un’ampia gamma di condizioni meteo, con forti venti da est nel giorno di apertura seguiti da brezze più leggere per le regate finali. Lanciata nel 1985 dal Principe Alberto II di Monaco, la Primo Cup è diventata un appuntamento fisso di inizio stagione nel calendario velico internazionale monotipo. Per la flotta J/70, la regata ha segnato anche la tappa finale delle Monaco Sportsboat Winter Series. Dopo quattro eventi svoltisi tra novembre e marzo, G-Spot si è aggiudicato il titolo assoluto 2025-2026. L’equipaggio monegasco ha preceduto Fraser Yachts, con skipper Pierrik Devic, e Charisma V H992 Sailing Team, con skipper Nico Poons. Nella classe Longtze Premier, lo svizzero Shensu ha dominato la classifica generale. La flotta Smeralda 888, che ha aperto la stagione a Monaco, ha visto una competizione serrata per tutta la durata della regata. Il team ‘Millenium Falcon’ si è piazzato davanti a quello di ‘Vamos mi Amor’ di Charles de Bourbon des Deux-Siciles, presidente della classe, e ‘Canard à l’Orange’. La Primo Cup rimane uno degli appuntamenti principali del calendario velico monegasco, riunendo flotte internazionali di monotipi all’inizio della stagione agonistica mediterranea. La competizione tornerà la prossima stagione dal 4 al 7 marzo 2027. Nel frattempo lo YCM continuerà il suo programma con diversi eventi importanti, tra la prima Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous (21-24 marzo 2026), organizzata in collaborazione con l’Explorers Club di New York. Per quattro giorni, un centinaio di esploratori, capitani, scienziati, ingegneri e armatori si riuniranno a Monaco per condividere le loro esperienze e lavorare sull’esplorazione e l’innovazione marittima. L’evento inizierà sabato 21 marzo con la prima edizione della Yachting Student Fair. Aperta al pubblico dalle 10 alle 17 (ingresso gratuito previa registrazione), la fiera si rivolge a studenti delle scuole medie, superiori e neolaureati.