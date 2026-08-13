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Veneto, l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini un assistente digitale personale nell’App regionale

di Italpress - 13 Agosto 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – Ogni cittadino della regione del Veneto avrà un assistente digitale sempre a propria disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei Comuni veneti e della Regione. Niente più portali diversi, moduli, App e pagine in cui perdersi: le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l’intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agenda digitale, Filippo Giacinti, che spiega: “Stiamo lavorando alla nuova versione dell’App regionale ViviVeneto e le nuove linee di sviluppo sono già state definite: usare l’intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro per semplificare e supportare i cittadini del Veneto nell’individuare e utilizzare i servizi pubblici digitali attraverso un assistente digitale personalizzato”.

“Si tratta di semplificare – aggiunge l’Assessore – con regole chiare. L’assistente digitale informa, orienta e accompagna; le decisioni restano agli uffici e alle persone che vi lavorano, come stabilisce la legge italiana sull’intelligenza artificiale. Chi lo usa saprà sempre di dialogare con un assistente digitale e saprà sempre come raggiungere un operatore: anche per telefono o da sportello fisico. I dati saranno trattati secondo le regole europee sulla privacy, su infrastrutture qualificate per la pubblica amministrazione e collocate in Italia”.

“Investire in innovazione significa restituire tempo alle persone – conclude Giacinti – con tre garanzie non negoziabili: informazioni certificate, dati protetti, responsabilità sempre umana. Il Veneto vuole essere la Regione dove il digitale avvicina, non allontana. Nei prossimi mesi procederemo a consolidare i primi prototipi funzionanti della nuova versione dell’App ViviVeneto e la faremo utilizzare a un gruppo di cittadini pilota per raccogliere le loro indicazioni”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).