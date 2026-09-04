Venezia, Kineo a Luca Tommassini: si premia chi lavora dietro le quinte

Askanews Video

Per la Miglior Coreografia per "Il Diavolo veste Prada 2″

di Askanews - 4 Settembre 2026

Venezia, 4 set. (askanews) – A Venezia quest’anno il Premio Kineo, conferito a grandi nomi del cinema italiano e internazionale, della serialità e delle nuove forme dello spettacolo, viene assegnato anche a Luca Tommassini, per la Miglior Coreografia per “Il Diavolo veste Prada 2”. È stata istituita una nuova categoria e il ballerino, coreografo, regista e direttore artistico di programmi tv e tour per artisti come Laura Pausini, si è detto molto felice di aprire questa strada per tanti che fanno il suo lavoro.

“Questo premio significa tanto non solo per me ma per chi lavora dietro le quinte e per chi fa coreografie o comunque direzione artistica delle performance. Io nella mia vita ho fatto più di cento film, a parte un po’ come attore e come ballerino, ma soprattutto l’ultimo con Lady Gaga, “Il diavolo veste Prada 2″, ho lavorato con Johnny Depp, Angelina Jolie, insomma tutti i film più importanti che vengono in Italia, ma anche quelli americani che ho fatto con Whoopi Goldberg, come Sister Act, sono veramente piccoli pezzi di storia del cinema. Io zitto zitto sono rimasto in angoletto perché in America questo lavoro viene celebrato e sono molto contento che abbiano voluto quest’anno aprire il Kineo anche a noi: io rappresento un po’ il mio sogno personale e di mia madre, quindi sono molto emozionato, ma sono soprattutto emozionato perché stiamo aprendo una strada, questo è l’inizio di un riconoscimento importante per un dipartimento che dà qualcosa di veramente importante al film… Sono come un bambino, davvero molto contento”.

Il Premio Kineo festeggia la 25esima edizione alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, di cui è storico evento collaterale. Tra i premiati di questa edizione molti nomi internazionali: Faye Dunaway, Premio alla Carriera, tra le più grandi della storia del cinema americano, Nicola Peltz Beckham che riceverà il Rising Star Award, Miguel Àngel Silvestre, premiato per “La Fiera di Salvador Calvo”, Alp Navruz, uno dei volti più amati della serialità turca, tra i protagonisti di “Be My Sunshine”, e Oka Giner, interprete messicana della serie “Las hijas de la senora Garcìa”. Tra i riconoscimenti dell’edizione 2026 anche quello assegnato a Vialina Lemann, che sarà Ambassador for Women Empowerment del Premio Kinéo 2026.

Per il cinema italiano, invece, hanno ottenuto riconoscimenti Gennaro Nunziante per il Miglior Film Commedia e Miglior Regista per “Buen Camino”, mentre il premio come Miglior Attore Protagonista è stato scelto Fabio Volo per “Prendiamoci una pausa” di Christian Marazziti. Per lo stesso film, Ricky Memphis riceve il riconoscimento come Miglior Attore non Protagonista. A Massimiliano Gallo, invece il premio come Miglior Opera Prima per “La salita”, film con cui l’attore napoletano affronta per la prima volta la regia. Tra le protagoniste del cinema italiano, Chiara Francini viene premiata come Miglior Attrice Protagonista, mentre il riconoscimento di Miglior Attrice non Protagonista va a Maria Gifuni. Per la serialità italiana, “La legge di Lidia Poet” riceve il premio come Miglior Serie Italiana, mentre il riconoscimento come Miglior Serie Internazionale va ad “A House of Dynamite”, diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow.

Sara Lazzaro è inoltre la Miglior Attrice Serie per la sua interpretazione in “Call My Agent Italia 3”, mentre per la sezione dedicata alle serie tv e in streaming viene premiato “Raniero Monaco di Lapio”. Il Premio Giovanissime Rivelazioni va a Paolo Calvano, protagonista del film “Natale senza babbo”.

Il pubblico ha scelto come Miglior Film Internazionale “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, mentre il premio come Miglior Cortometraggio va a “Dinner with Dante”, diretto da Cecilia Miniucchi e scritto da Katherine Schimmel. Un riconoscimento speciale viene inoltre assegnato dal Premio Kinéo in collaborazione con il Global Campus of Human Rights ad Askold Kurov, documentarista e filmaker indipendente russo con base in UK, tra le voci più autorevoli del cinema impegnato sui temi dei diritti umani, dei conflitti sociali e della libertà di espressione. La cerimonia di consegna è il settembre alla Casa Cinema Giovani al Lido di Venezia.