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Tartarughe Caretta caretta nell’Alto Adriatico

Segnali di un ecosistema che cambia velocemente, ora bisogna difendere questo patrimonio biologico unico

di Gianluca Pascutti - 4 Settembre 2026

Le tartarughe Caretta caretta sono diventate una presenza stabile nell’Alto Adriatico. Non sono più avvistamenti sporadici, ma un flusso costante di esemplari.

Un mare che cambia

L’Alto Adriatico offre fondali ricchi di cibo e acque sempre più calde. È un ambiente ideale per esemplari giovani e sub‑adulti di Caretta caretta. Negli ultimi anni gli avvistamenti sono aumentati. Crescono anche i recuperi di animali in difficoltà lungo le coste di Veneto, Friuli e Emilia‑Romagna. Questo trend indica una presenza ormai strutturale. Non si tratta più di passaggi sporadici, ma di una frequentazione regolare.

Nidificazione sempre più a nord

Per decenni la nidificazione di Caretta caretta era considerata un fenomeno tipico del Sud Italia. Ora lo scenario è diverso. Le prime deposizioni sono state registrate su spiagge dell’Adriatico centrale e settentrionale, con nidi individuati tra ombrelloni, lettini e stabilimenti balneari. Ogni femmina può deporre decine di uova in un’unica stagione. La sopravvivenza dei piccoli dipende dalla protezione dei nidi e dalla riduzione dei disturbi umani.

Minacce tra pesca, rifiuti e impatti ambientali

La crescita della presenza non significa sicurezza. Le tartarughe nell’Alto Adriatico affrontano pressioni forti. Le catture accidentali nelle reti da pesca restano una delle principali cause di ricovero. Molti esemplari arrivano ai centri di recupero con ami, lenze o traumi da intrappolamento. L’inquinamento da plastica e rifiuti galleggianti aumenta il rischio di ingestione e soffocamento. Si aggiungono gli effetti di cambiamenti ambientali e infrastrutture costiere, che possono alterare correnti, rumore subacqueo e qualità dell’habitat.

Centri di recupero e liberazioni simbolo

Nell’Alto Adriatico opera una rete di centri specializzati nella cura delle tartarughe marine. Ogni anno decine di Caretta caretta vengono soccorse, curate e riportate in mare dopo lunghi periodi di riabilitazione. Le liberazioni pubbliche hanno un forte valore educativo. Mostrano in modo concreto quanto sia fragile questo grande rettile marino e quanto conti ogni singolo intervento.

Un patrimonio da proteggere

Queste tartarughe sono oggi un indicatore dello stato di salute dell’Alto Adriatico. La loro presenza stabile racconta un mare ancora produttivo, ma sotto pressione. Ridurre le minacce, migliorare la gestione della pesca e tutelare le spiagge di nidificazione significa difendere un patrimonio biologico unico e sempre più vicino alle nostre coste.

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