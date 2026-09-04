Economia

Borsa: Icop debutta su Euronext, Petrucco: “Puntiamo a essere player mondiale”

di Redazione - 4 Settembre 2026

(LaPresse) Le azioni di I.CO.P. Società Benefit sono passate oggi su Euronext Milan, il mercato regolamentato di Borsa Italiana, a poco più di due anni dalla quotazione su Euronext Growth Milan del luglio 2024. “In questi due anni credo che non abbiamo cambiato solo dimensione, ma anche la capacità, la penetrazione sul mercato internazionale che la quotazione ci ha consentito di fare, con un’acquisizione importante negli Stati Uniti e un’acquisizione in Italia”. A dirlo è Piero Petrucco, amministratore delegato del gruppo, a margine del rito della campanella nella sede di Borsa Italiana, a palazzo Mezzanotte. Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco e con sede a Basiliano, in provincia di Udine, la società lavora nell’ingegneria del sottosuolo tra fondazioni speciali, microtunneling e opere marittime, e impiega oltre 1.100 persone.

Dopo l’Ipo ha rilevato Agh negli Stati Uniti e Palingeo in Italia. “Siamo cresciuti in dimensione senza rinunciare alla profittabilità – ha proseguito Petrucco – L’ebitda si è moltiplicato cinque volte, il valore del titolo quasi quattro”. Il 2025 pro-forma si è chiuso con 503 milioni di euro di ricavi e un portafoglio ordini da 1,5 miliardi, pari a 2,9 volte il fatturato. Il piano industriale 2026-2029 punta a ricavi tra 900 e 950 milioni al 2029 e a un ebitda tra 170 e 190 milioni. Il 14 settembre parte l’offerta pubblica di scambio su Trevi – Finanziaria Industriale. “L’ambizione è di fare questo campione nazionale nell’ingegneria del sottosuolo, diventare uno dei player principali mondiali – ha detto ancora Petrucco – Ci crediamo, stiamo lavorando per far sì che questo progetto sia totalmente compreso anche dal mercato”.

Con il passaggio al listino principale cambia anche la governance. “Entrare in un mercato con un accesso a capitali molto più ampi e internazionali significa mettere in piedi un impianto di governance che assicura la trasparenza a tutti gli stakeholder e a tutti gli azionisti del mercato stesso”, ha spiegato Maria Elena Capello, consigliera indipendente di Icop. Il gruppo è stato assistito da Banca Akros come listing agent. “Dal luglio del 2024 a oggi Icop è cresciuta del 400% in soli due anni in termini di valorizzazione di mercato – ha aggiunto Luca Manzoni, responsabile corporate di Banco Bpm – Questi numeri raccontano la visione, la strategia, la capacità di execution e la credibilità che ha conquistato sul mercato giorno per giorno”. Per Capello si tratta di un’azienda che negli anni ha dimostrato di saper realizzare quanto pianificato, con una prospettiva di crescita di lungo periodo in Italia e all’estero.