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Vergogna a Forte dei Marmi, tutti passano e guardano, solo Berardi si ferma a soccorrere un ragazzo sanguinante

Indifferenza totale sulla ciclabile, il ragazzo a terra ignorato da tutti fino all’intervento del giocatore del Sassuolo.

di Gianluca Pascutti - 29 Giugno 2026

Un pomeriggio qualunque a Forte dei Marmi si trasforma in una scena che racconta molto più di un incidente in bici, conferma che viviamo in una società sempre più indifferente e incline a ad aiutare il prossimo, la priorità è un video da postare anche davanti alla sofferenza altrui. Sulla ciclabile di via Cavour un ragazzo, dipendente di una pizzeria della zona, cade all’improvviso dopo un cedimento della bicicletta. Resta a terra, sanguinante, con una spalla visibilmente lussata e il volto segnato dal dolore. Intorno, il flusso continuo di persone che passano, guardano, filmano e tirano dritto. Nessuno si ferma, nessuno chiede come sta. In quei minuti il silenzio pesa più delle sirene. Il ragazzo resta a terra, esposto al sole e all’indifferenza, mentre la ciclabile continua a riempirsi di biciclette e pedoni che scelgono di non intervenire.

Berardi rompe l’indifferenza e chiama i soccorsi

Tra quei passanti c’è Berardi, in vacanza proprio a Forte dei Marmi. Vede il giovane a terra e decide di fermarsi subito. Non esita, non aspetta che intervenga qualcun altro. Si avvicina, valuta le condizioni del ragazzo, capisce che la situazione è seria e prende il telefono. Chiama immediatamente l’ambulanza e resta accanto al ferito. Accanto a lui interviene anche Elisa Coppedé, titolare di un bar della zona. Elisa conferma la scena, molte persone sono passate, si sono limitate ad osservare da lontano per poi proseguire senza offrire aiuto. Lei invece si unisce a Berardi e partecipa ai primi soccorsi, con gesti semplici ma concreti. Il ragazzo riceve finalmente attenzione, parole di rassicurazione e un minimo di protezione in attesa dei sanitari.

L’ombrellone dei ragazzi del Bagno Raffaelli

Mentre Berardi ed Elisa assistono il giovane, alcuni ragazzi del Bagno Raffaelli portano un ombrellone per ripararlo dal sole. Il gesto a molti sembra naturale ma al giorno d’oggi rientra nella rarità della casistica purtroppo. Poco dopo arriva l’ambulanza della Croce Verde del presidio di primo soccorso di Forte dei Marmi. I sanitari stabilizzano il giovane, lo immobilizzano e lo trasportano in ospedale per gli accertamenti necessari. Il soccorso si conclude in modo ordinato e rapido, grazie alla chiamata tempestiva e alla presenza costante di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Un gesto semplice che diventa un messaggio

L’episodio di Forte dei Marmi racconta una verità scomoda, l’indifferenza può essere più violenta di una caduta. Berardi, Elisa Coppedé e i ragazzi del Bagno Raffaelli dimostrano che bastano pochi minuti per cambiare il finale di una storia. Fermarsi, chiamare i soccorsi, offrire un po’ di riparo dal sole non richiede eroismo, ma responsabilità. In una località dove la vita scorre tra bici, mare e passeggiate, questo incidente diventa un promemoria potente. Davanti a una persona a terra, la scelta di agire fa la differenza tra un dolore vissuto in solitudine e un problema affrontato con dignità. Berardi ha scelto di fermarsi e quel gesto, semplice e concreto, vale più di cento sguardi che tirano dritto con un telefonino in mano e un video salvato come trofeo della giornata.