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Vergogna Nazionale, Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva

L'Italia di Gattuso perde ai calci di rigore nella finale del playoff con la Bosnia, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari e supplementari

di Ernesto Ferrante - 1 Aprile 2026

L’Italia non andrà ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Se due indizi fanno una prova, tre certificano la colpevolezza palese dei vertici del calcio italiano, i primi responsabili di un fallimento ormai sistemico. La programmazione è inesistente, la gestione è a dir poco approssimativa. Mancano visione e coraggio. L’autoconservazione delle poltrone non può essere più consentita. La Figc non ha più scelta. Continuare con interventi superficiali e traghettatori non basta più. Occorre una rifondazione profonda, con dimissioni e rimozioni.

L’Italia è fuori dal calcio che conta

Niente Usa-Canada e Messico 2026, non per dei torti arbitrali o per qualche dispetto della dea bendata, ma per la pochezza tecnica complessiva di un gruppo che ha retto con affanno alle folate della Bosnia solo con la forza dei nervi. Un tempo ai rigori si usciva alle semifinali. Oggi accade ai playoff contro una squadra molto modesta.

La partita della disfatta

L’undici messo in campo da Rino Gattuso ha perso in Bosnia ai calci di rigore nella finale del playoff con la squadra di Edin Dzeko, dopo l’1-1 nei 120′ minuti di tempi regolamentari e supplementari. A Kean al 15′ ha risposto all’80’ Tabakovic, con gli azzurri in dieci uomini dal 41′ per l’espulsione di Bastoni, autore di un intervento scomposto e inutile, per poi chiudere 5-2 ai rigori con gli errori dal dischetto di Pio Esposito e Cristante.

Gravina non molla

Imbarazzanti le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, mi dispiace che molti non hanno avuto la possibilità di apprezzare il clima, come crescita, determinazione, orgoglio, e devo fare i complimenti a Rino Gattuso, è stato ed è un grande allenatore. Gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. Ssulla partita c’era poco da commentare, sono stati eroici. Per quanto mi riguarda la parte tecnica è da salvaguardare la 100%, per la parte politica c’è la sede preposta. Ho chiesto di convocare un Consiglio federale la settimana prossima, sono valutazioni che faremo noi al nostro interno, all’esercizio della richiesta di dimissioni sono abituato, ma spettano di diritto al consiglio federale e lo faremo”, ha detto Gravina in conferenza stampa a Zenica dopo il disastro sportivo, l’ennesimo della sua gestione.

La disamina con l’alibi di Gattuso

“C’è tanta delusione e amarezza per come è arrivata questa eliminazione. Avrei dato tutto per questo obbiettivo e fa molto male. Il mio futuro? Oggi non importa. Con un gruppo in difficoltà e in uno stadio come questo abbiamo giocato col cuore. Complimenti alla Bosnia ma ci sarebbe da rivedere qualcosa dal punto di vista arbitrale perché tante scelte non mi hanno convinto. Resta un dato di fatto che ultimamente si fa fatica a fare risultati, sia in nazionale che con le squadre di club”, ha dichiarato Gennaro Gattuto, in conferenza stampa, dopo la sconfitta dell’Italia.