Esteri

Trump per l’Iran valuta di nuovo l’opzione guerra

Secondo la Cbs il Pentagono prepara attacchi già questo fine settimana: che succede a Washington?

di Paolo Diacono - 23 Maggio 2026

Donald Trump starebbe preparandosi all’opzione guerra nei confronti dell’Iran. Proprio mentre fervono, ancora, i lavori per tentare di arrivare alla pace. I media americani, nelle ultime ore, sono letteralmente impazziti. Riportano di incontri tra la Casa Bianca e i consulenti militari per elaborare eventuali piani di attacco, strategie di attacco e di difesa nell’area che, da qualche mese, è tornata a essere il centro nevralgico del mondo. L’unica certezza, come dall’inizio del secondo mandato del tycoon, è l’incertezza.

Donald Trump, l’Iran e le opzioni di guerra

L’ultimo “avviso”, solo in senso cronologico, arriva dalla Cbs. Secondo cui il Pentagono starebbe preparandosi alla possibilità di colpire in questo fine settimana. A far scattare i sospetti sarebbero stati gli annullamenti improvvisi delle licenze già accordate ai funzionari militari e dell’intelligence in vista del Memorial Day. Un provvedimento accompagnato dal richiamo del personale nelle istallazioni Usa all’estero. L’opzione guerra è ancora viva nella mente di Trump rispetto all’Iran?

Tutti gli scenari

Il quadro sarebbe più o meno quello a cui ci siamo abituati nelle ultime settimane. Trump vorrebbe progressi apprezzabili che non arrivano e perciò spingerebbe sull’opzione guerra per smuovere le acque dentro e fuori l’Iran. Il presidente americano ha bisogno di una notizia forte da lanciare in pasto a un’opinione pubblica che negli States inizia a nutrire dubbi sulla strategia della Casa Bianca nei confronti del Medio Oriente. Teheran, invece, non ha alcuna fretta di chiudere senza prima chiarire bene ogni aspetto della vicenda. A cominciare dal nucleare. E il mondo resta a guardare, col fiato sospeso.