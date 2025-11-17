Versa di Romans d’Isonzo sommersa dall’acqua, 300 evacuati e soccorsi in corso
Le esondazioni dei fiumi Torre e Judrio hanno causato uno dei disastri idrogeologici più gravi degli ultimi anni.
❌#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre 10:30] https://t.co/iuRRD4hGeg pic.twitter.com/1Q6Jn68FuT
— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025
Versa di Romans d’Isonzo è stata travolta da una piena improvvisa che ha trasformato l’intera frazione in un vero e proprio lago. Le esondazioni dei fiumi Torre e Judrio hanno causato uno dei disastri idrogeologici più gravi degli ultimi anni. Strade sommerse, abitazioni invase dall’acqua e centinaia di residenti costretti a lasciare le proprie case descrivono un quadro di emergenza senza precedenti.
L’acqua ha invaso il paese
Nella notte tra domenica e lunedì, piogge torrenziali hanno colpito il Friuli Venezia Giulia, facendo registrare oltre 200 millimetri di pioggia in poche ore. Il sistema idrico locale è collassato: gli argini dei fiumi non hanno retto e l’acqua ha invaso campagne e centri abitati. Versa di Romans d’Isonzo è risultata tra le aree più colpite, con un livello dell’acqua salito rapidamente fino a rendere impossibile qualsiasi spostamento.
Evacuazioni e soccorsi
Circa 300 persone sono state evacuate. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto molti residenti con gommoni e mezzi anfibi, mentre altri si sono rifugiati ai piani superiori in attesa di aiuto. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Protezione Civile, hanno coinvolto personale e mezzi da tutta la regione. L’intervento degli elicotteri è stato necessario per raggiungere le zone completamente isolate.
Una situazione ancora critica
La popolazione è stata invitata a non rientrare nelle abitazioni. Le autorità segnalano che il livello dell’acqua continua a salire e che nelle prossime ore sono attesi nuovi rovesci. Le principali strade di accesso risultano chiuse e la viabilità è interrotta. È stata dichiarata l’emergenza e il monitoraggio dei corsi d’acqua è stato intensificato.
Le prospettive
Secondo gli esperti, la fase più delicata non è ancora conclusa. Il rischio di ulteriori esondazioni rimane elevato e la Protezione Civile invita i cittadini a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. Versa di Romans d’Isonzo resta al centro dell’attenzione regionale, diventando simbolo della fragilità idrogeologica sempre più evidente durante gli eventi meteorologici estremi.
Torna alle notizie in home