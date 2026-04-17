Esteri

Vertice E4 a Parigi: ecco cosa può veramente decidere

Pesa l'opposizione esplicita di Donald Trump che ha già bollato l'iniziativa come "triste" e "un atto di debolezza"

di Angelo Vitale - 17 Aprile 2026

Nella combo, in alto da sinistra: Giorgia Meloni e Keir Starmer; in basso da sinistra: Friedrich Merz ed Emmanuel Macron

Oggi, intorno alle ore 13:00, Parigi ospita un vertice E4 d’urgenza che potrebbe ridisegnare gli equilibri marittimi globali nell’area dello Stretto di Hormuz.

I protagonisti del cosiddetto “E4”, Giorgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Regno Unito) e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Si riuniscono per decidere la fattibilità di un intervento militare congiunto nello Stretto di Hormuz, attualmente paralizzato dalle tensioni regionali.

Un intervento comune a Hormuz?

L’obiettivo è ambizioso: creare una missione di protezione navale europea indipendente dagli Stati Uniti, per evitare l’escalation totale con l’Iran pur garantendo la libertà di navigazione.

La strategia militare: sminamento e scorta

Secondo le ultime analisi del Wall Street Journal e i report del think tank International Institute for Strategic Studies, il piano sul tavolo non prevede un’azione offensiva, ma una missione tecnica in tre fasi.

L’evacuazione assistita dei mercantili bloccati. Poi, uno sminamento attivo: una operazione ad altissimo rischio tecnico nelle acque dello Stretto. Infine, il pattugliamento difensivo per i flussi energetici.

L’Italia è pronta a fare la sua parte. Voci ripetute indicano la fregata Federico Martinengo come l’assetto principale già pre-allertato. L’unità, dotata di sistemi avanzati di difesa aerea, si unirebbe alle fregate francesi e ai cacciatorpediniere britannici di classe Type 45.

L’incognita Merz: la cautela della Germania

Nonostante l’allineamento politico dell’E4 di Parigi, la posizione di Friedrich Merz nel vertice rimane la più prudente. Analisti dell’area Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e della Stiftung Wissenschaft und Politik sottolineano che il cancelliere tedesco affronta vincoli interni stringenti.

Merz deve bilanciare la volontà di una Germania più assertiva con la necessità di una base legale internazionale incontestabile (mandato Onu o coalizione Ue). A differenza di Parigi o Londra, Berlino necessita del via libera del Bundestag per ogni missione armata, e Merz teme che un’operazione percepita come “combat” possa arenarsi nel dibattito parlamentare.

Oltre l’E4: Il ruolo di Giappone e Paesi Bassi

Sebbene il nucleo decisionale sia europeo, il vertice odierno prevede una fase di consultazione allargata. Gli analisti dell’Ispi e dell’Ecfr sottolineano che la riuscita della missione dipende dal coinvolgimento di partner strategici.

Il Giappone, fFondamentale per il supporto logistico e finanziario, data la dipendenza nipponica dai flussi di Hormuz.

I Paesi Bassi e la Danimarca, indispensabili per fornire capacità specialistiche di sminamento e dare alla missione una veste comunitaria.

Il percorso dell’Italia: i passaggi normativi necessari

In Italia, l’attivazione della missione segue l’iter della Legge 145/2016. Il governo Meloni dovrà procedere attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri per definire l’impegno economico e le regole d’ingaggio.

Centrale, l’approvazione del Quirinale, previa una comunicazione formale al Capo dello Stato.

Poi, il voto del Parlamento. Le Commissioni Esteri e Difesa devono approvare una nuova “scheda di missione” specifica per Hormuz. Senza questo voto, la nave Martinengo non può legalmente intervenire.

L’ombra di Washington: l’attacco frontale di Trump

Sull’esito del vertice di Parigi pesa l’opposizione esplicita di Donald Trump. Attraverso i suoi canali social su Truth e in recenti briefing alla Casa Bianca, il presidente Usa ha già bollato l’iniziativa come “triste” e “un atto di debolezza”.

ha pure ribadito la sua linea di “massima pressione” su Teheran. L’attacco di Trump non è solo retorico. Fonti diplomatiche riferiscono di un monito diretto inviato tramite il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, in cui Washington minaccia di riconsiderare l’impegno difensivo in Europa se gli alleati procederanno con una missione autonoma.

Per l’E4, una sfida che non può fermarsi alla soddisfazione di un comune proposito e alle foto di rito. Obiettivo, proteggere gli approvvigionamenti energetici a Hormuz senza provocare una rottura definitiva con uno Studio Ovale che vede ogni mediazione europea come un intralcio alla propria strategia di forza.

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