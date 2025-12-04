Cronaca

Vicenza, donna ritrovata in strada in una pozza di sangue: è in condizioni critche

di Eleonora Ciaffoloni - 4 Dicembre 2025

Alle prime luci dell’alba, a Torri di Quartesolo (Vicenza) una donna è stata ritrovata riversa a terra, ferita e circondata da una vasta pozza di sangue. La donna si trovava davanti alla palazzina in cui vive insieme al marito e al figlio. L’allarme è scattato quando alcuni residenti della zona, notando il corpo immobile sul marciapiede, hanno contattato i soccorsi temendo il peggio.

Il personale sanitario del Suem 118 è giunto rapidamente sul luogo della segnalazione. I paramedici, constatate subito le condizioni critiche della donna, hanno prestato le prime cure d’emergenza direttamente sul posto. La situazione è apparsa fin da subito estremamente grave. Le ferite riportate, la quantità di sangue e lo stato di incoscienza lasciavano presagire un quadro complesso.

Dopo aver stabilizzato la paziente quanto più possibile, la squadra medica ha provveduto al trasporto urgente all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la donna è stata affidata alle cure dei medici del reparto di emergenza. Le informazioni diffuse fino a questo momento riferiscono che versa ancora in condizioni disperate.

Vicenza, trovata in una pozza di sangue: al via le indagini

Contestualmente, gli operatori del 118 hanno avvisato la polizia, che ha iniziato immediatamente le indagini. Gli agenti della squadra mobile e della scientifica hanno delimitato l’area, raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non esistono certezze su ciò che sia realmente accaduto: non si conosce né la causa delle ferite né se vi siano testimoni oculari.

Le forze dell’ordine stanno esaminando tutte le possibili piste investigative. Non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un incidente, di un gesto volontario o, nel peggiore dei casi, di un’aggressione. Gli inquirenti stanno ascoltando i residenti della zona e le persone più vicine alla donna, inclusi i familiari, nella speranza di ottenere elementi che possano chiarire l’accaduto. Importante sarà anche l’analisi delle immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze.